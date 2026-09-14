Tuổi trẻ Thái Nguyên học xử lý sự cố khi đi xe máy, xe điện an toàn

TPO - Tại ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", các bạn trẻ được trực tiếp tham gia trải nghiệm thực hành kỹ năng lái xe máy, xe máy điện an toàn và xử lý các tình huống sự cố thực tế khi lưu thông.

Ngày 13/9, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Văn hóa giao thông - Hành trình an toàn”.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Tuổi trẻ Thái Nguyên xác định việc xây dựng văn hóa giao thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Chị Nguyễn Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Chị Nguyễn Mai Anh cho biết, đoàn viên, thanh niên sẽ phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, đơn vị; góp sức xây dựng những mô hình phù hợp với thực tế, nhất là trong trường học, khu dân cư và trên các tuyến đường có đông thanh thiếu nhi tham gia giao thông.

Các bạn trẻ trải nghiệm thực hành kỹ năng lái xe máy, xe máy điện an toàn

Tại ngày hội, các đoàn viên, thanh niên đã được tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Giao thông đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn trực tiếp tham gia trải nghiệm thực hành kỹ năng lái xe máy, xe máy điện an toàn và xử lý các tình huống sự cố thực tế khi lưu thông.