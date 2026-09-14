Đấu Trường Hỗn Chiến mùa 3 vinh danh những nhà vô địch mới

Sự kiện chào mừng phiên bản cập nhật mới của Đấu Trường Chân Lý đã khép lại thành công sau hai ngày 12 và 13.09 vừa qua tại TP.HCM, mang đến những màn so tài hấp dẫn và những giây phút giải trí lành mạnh cho cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định sức hút của trò chơi chiến thuật này đối với thị trường Việt Nam.

Đấu Trường Hỗn Chiến là sự kiện Offline cộng đồng hàng đầu do Riot Games và VNGGames phối hợp tổ chức hàng năm của tựa game Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL). Năm 2026 đánh dấu mùa thứ 3 diễn ra sự kiện, hướng tới ngày hội giải trí đích thực cho cộng đồng game thủ Việt, cũng như mang tới trải nghiệm thi đấu Thể thao điện tử và các phần thưởng giá trị đến với người hâm mộ ĐTCL. Đồng thời, sự kiện này còn là dịp giới thiệu mùa giải cập nhật thứ 18 của trò chơi, với tên gọi chủ đề mới là: ”Đại Ngàn Kỳ Bí”.

Với sự đồng hành của Đối tác Chiến lược Shopee Việt Nam, Đấu Trường Hỗn Chiến Mùa 3 diễn ra trong hai ngày 12 - 13.09, tại trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ đơn thuần là sự kiện cộng đồng, mà còn là ngày hội thực sự của những người yêu thích Đấu Trường Chân Lý, nơi mọi người cùng nhau thi đấu, giao lưu và chia sẻ đam mê, và đặc biệt hơn cả là cạnh tranh suất tham dự sự kiện TFT Vegas Open 2026 cuối năm nay. Trong năm thứ 3 tổ chức, Đấu Trường Hỗn Chiến mở bán gấp đôi số lượng vé so với kỳ trước (768 vé) và có tổng giá trị giải thưởng nhiều hơn, lên tới 400 triệu VNĐ.

Trải qua hai ngày tranh tài sôi động, sự kiện Đấu Trường Hỗn Chiến Mùa 3 đã tìm ra chủ nhân của các danh hiệu. Với hạng mục Cặp Đôi 2v2, hai cái tên IS OnlyLuvU và IS TT1 đã trở thành nhà vô địch, nhận về 8 triệu VNĐ tiền thưởng. Còn với thể thức Tổ Đội 4v4 lần đầu xuất hiện ở sự kiện, tập thể Coaching TFT đã xuất sắc vượt qua 31 nhóm đối thủ còn lại để chính thức đăng quang, nhận 12 triệu VNĐ.

Trong khi đó, ở hạng mục Cá Nhân, tuyển thủ Kidz cũng trở thành chủ nhân mới của danh hiệu vô địch với màn thể hiện ấn tượng trong trận chung kết tổng. Với thành tích này, anh nhận được 40 triệu VNĐ và suất đại diện Đấu Trường Chân Lý Việt Nam đến với sự kiện TFT Vegas Open 2026 tại Mỹ vào tháng 12 năm nay. Ngoài việc trải nghiệm thi đấu, những người đến với sự kiện Đấu Trường Hỗn Chiến Mùa 3 còn được tham gia nhiều hoạt động gian hàng sôi nổi, sưu tầm nhiều vật phẩm giá trị cũng như theo dõi các trận showmatch với thể thức sáng tạo, quy tụ nhiều streamer, nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong cộng đồng.

Trong bối cảnh Chính Phủ đã xác định các nội dung số và trò chơi điện tử là những động lực tăng trưởng mới nằm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, những sự kiện như Đấu Trường Hỗn Chiến không chỉ là sân chơi tích cực, lành mạnh cho cộng đồng game thủ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội cũng như phong trào rèn luyện Thể thao Điện tử, tạo tiền đề giúp VNGGames tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái trò chơi ĐTCL trong thời gian tới với thêm nhiều các trải nghiệm chất lượng.

Ngoài ra, thành công của Đấu Trường Hỗn Chiến Mùa 3 không thể thiếu sự đồng hành từ các đơn vị đối tác, nhãn hàng tài trợ. Trong đó, nền tảng thương mại điện tử Shopee với vai trò là Đối Tác Chiến Lược của sự kiện tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng game thủ thông qua chuỗi các hoạt động mua sắm - giải trí hấp dẫn. Xuyên suốt sự kiện, Shopee liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, các hoạt động tương tác và phần quà tặng hấp dẫn dành riêng cho người dùng.

Đấu Trường Chân Lý là tựa game chiến thuật do Riot Games phát triển và được VNGGames phát hành chính thức ở Việt Nam từ tháng 11.2023. Trò chơi nhanh chóng tạo “cơn sốt” trong làng game Việt và thu hút hàng triệu người chơi mọi lứa tuổi. Không những thế, ĐTCL đã và đang dần được phát triển thành một bộ môn Thể thao điện tử dẫn đầu xu thế mới tại Việt Nam, với hệ thống giải chuyên nghiệp, bài bản và thu hút hơn 10,000 người đăng ký các vòng loại quốc gia xuyên suốt từ 2024-2026 để cạnh tranh suất thi đấu tại các giải ĐTCL Esports cấp độ khu vực và quốc tế.

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