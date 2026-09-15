Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

TPO - Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4 khóa IX đã thảo luận, quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng để trình Ủy ban T.Ư Hội, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự lãnh đạo; chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 15/9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư khóa IX, diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

“Là tổ chức chính trị xã hội rộng rãi của thanh niên với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt, Hội LHTN Việt Nam phải cụ thể hóa các định hướng của Đoàn bằng những hoạt động, phong trào phù hợp, trong đó có phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã được xác lập từ đầu nhiệm kỳ”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Lâm cũng nêu rõ, hội nghị tập trung cho ý kiến, trao đổi về báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026. Xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027. Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng của Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Một nội dung quan trọng nữa tại hội nghị, theo anh Lâm là công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới.

Thống nhất trình nhiều nội dung

Tại hội nghị anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày tờ trình xin ý kiến Ủy ban T.Ư Hội về một số nội dung quan trọng.

Về dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2026, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai đồng bộ trên 5 nội hàm, gồm: Thanh niên Việt Nam yêu nước; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; đoàn kết, hội nhập, phát triển.

Các hoạt động được triển khai sâu rộng, gắn với những sự kiện chính trị - xã hội lớn, tạo sức lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy trình bày các nội dung xin ý kiến. Ảnh: Xuân Tùng

Về công tác và định hướng hoạt động lớn trong năm 2027, chủ đề dự kiến là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Dự kiến trong năm 2027 có 18 hoạt động lớn, trong đó có “Tháng ba biên giới”, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, Hành trình Thanh niên khởi nghiệp, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” và Giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

Về dự thảo Chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, với các nhóm nội dung trọng tâm về tuyên truyền, giáo dục; phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; phát triển toàn diện thanh niên; xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.