Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Chiều 15/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
Tại hội nghị lần này đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh, chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Trong đó, thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.
Hội nghị cũng hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa IX, thường trực Đoàn Chủ tịch; các chức danh chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.
Hội nghị đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.
Anh Nguyễn Kim Quy (SN 1984, quê Bắc Ninh), trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.
Anh Quy trải qua nhiều vị trí công tác tại T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, như: Chánh văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
Hội nghị cũng hiệp thương cử 2 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX là: Anh Lê Hải Long (SN 1985, quê Phú Thọ) - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.
Anh Đỗ Tuấn Hanh (SN 1985, quê Ninh Bình) - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.
Với kết quả kiện toàn nhân sự tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khoá IX, hiện Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam gồm 7 anh, chị:
- Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
- Anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
- Anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC.
- TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
- NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
- Anh Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập báo Thanh Niên.
- PGS.TS Đào Việt Hằng – Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Y Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học tiêu hoá Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.