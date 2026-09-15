Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

TPO - Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương cử anh Lê Hải Long và anh Đỗ Tuấn Hanh làm Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Chiều 15/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị lần này đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh, chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Trong đó, thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Hội nghị cũng hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa IX, thường trực Đoàn Chủ tịch; các chức danh chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Hội nghị đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Anh Nguyễn Kim Quy (SN 1984, quê Bắc Ninh), trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Anh Quy trải qua nhiều vị trí công tác tại T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, như: Chánh văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy. Ảnh: BTC

Hội nghị cũng hiệp thương cử 2 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX là: Anh Lê Hải Long (SN 1985, quê Phú Thọ) - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.

Anh Đỗ Tuấn Hanh (SN 1985, quê Ninh Bình) - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp.

Anh Lê Hải Long. Ảnh: BTC

Anh Đỗ Tuấn Hanh. Ảnh: BTC