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Giới trẻ

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Sau đối thoại, Gia Lai mở 'bệ phóng' cho khát vọng trẻ

Trương Định

TPO - Tỉnh Gia Lai xác định yêu cầu quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối thoại với thanh niên, từng bước chuyển từ việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và hiến kế sang tổ chức thực hiện. Qua đó nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn với thanh niên năm 2026.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Tỉnh Đoàn làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến, dự án khởi nghiệp có tiềm năng, khả thi. Qua đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đánh giá, hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên hoàn thiện ý tưởng, dự án. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung cần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

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Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đối thoại với thanh niên tỉnh. Ảnh: Trương Định

Tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng quy trình hỗ trợ thanh niên sau khởi nghiệp, từ hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ đến kết nối thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm OCOP và liên kết chuỗi.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Triển khai các đội hình thanh niên quảng bá du lịch trên nền tảng số, nghiên cứu xây dựng và vận hành mô hình “Đại sứ du lịch trẻ tỉnh Gia Lai”.

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Đoàn viên thanh niên tham gia buổi đối thoại.
﻿Ảnh: Trương Định

Địa phương cũng sẽ tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, phát triển kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực sáng tạo; đẩy mạnh STEM, AI và chuyển đổi số phù hợp trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kết nối cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng thời, rà soát, lựa chọn, hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; kết nối doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư, chuyển giao kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.

Các nhiệm vụ đều được phân công cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và tổ chức Đoàn, hướng tới những sản phẩm, kết quả có thể đo lường được, bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Trương Định
#Gia Lai #thanh niên #khởi nghiệp #công nghệ #Đại sứ du lịch trẻ tỉnh Gia Lai #hành động #Chủ tịch Phạm Anh Tuấn

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