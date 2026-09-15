Chuyện về chiếc bát vỡ giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026

TPO - Những nhà làm phim tuổi học trò không chỉ kể câu chuyện của riêng mình qua những thước phim, mà còn gửi vào đó những suy nghĩ về áp lực, ước mơ và hành trình trưởng thành. Tại Red Carpet – Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026, những bộ phim do học sinh thực hiện đã mang đến một sân chơi sáng tạo, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tử tế tới cộng đồng.

Những “vết nứt” cũng có thể làm nên vẻ đẹp riêng

Một chiếc bát vỡ không hẳn sẽ trở thành thứ bỏ đi. Trong “Kintsugi”, bộ phim dài 13 phút của nhóm học sinh đến từ Vinschool The Harmony, những đường nứt trên chiếc bát lại trở thành điểm bắt đầu cho một hành trình khác: Hành trình một người trẻ đối diện với tham vọng, áp lực và học cách tin vào chính mình.

“Kintsugi” đã giúp nhóm L’équipage giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất – Quán quân Red Carpet – Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026.

Nhóm L’équipage giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất – Quán quân Red Carpet – Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026,

Lấy tên từ nghệ thuật sửa chữa đồ gốm của Nhật Bản, “Kintsugi” kể câu chuyện về một người trẻ có tài năng, luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Những lời khen và thành công khiến nhân vật ngày càng tham vọng, muốn chinh phục thế giới nghệ thuật và trở thành một “nhà độc tài” trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Nhưng phía sau hình ảnh của một “thần đồng” được ngưỡng mộ lại là một con người ngày càng tự ti, luôn tìm cách làm hài lòng người khác để giữ lấy sự tin tưởng và hình ảnh đã được tạo dựng.

Áp lực vô hình từng bước đẩy nhân vật vượt qua giới hạn của chính mình. Chiếc bát quý giá, món quà gắn với những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật, cũng dần xuất hiện những vết nứt. Đến khi cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng, chiếc bát vỡ vụn, cũng là lúc nhân vật chạm đến giới hạn cuối cùng.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sự đổ vỡ. Từ những trải nghiệm trong quá khứ, nhân vật tìm được lối đi riêng, xây dựng một nội tâm vững vàng hơn. Chiếc bát được gắn lại, trở thành một tác phẩm mới – không còn nguyên vẹn như ban đầu nhưng đẹp bởi chính những vết nứt đã từng tồn tại.

Theo Mai Ngọc Ánh, đội trưởng L’équipage, đó cũng là thông điệp nhóm muốn gửi gắm qua bộ phim: Không ai có thể mãi sống theo kỳ vọng của người khác. Những thất bại hay tổn thương không nhất thiết là điều đáng xấu hổ, mà có thể trở thành một phần làm nên con người của ngày hôm nay.

“Giống như chiếc bát trong phim, sau khi được hàn gắn, nó không trở lại như cũ mà trở thành một tác phẩm khác, đẹp theo một cách riêng. Con người cũng vậy, những vết nứt có thể trở thành một phần làm nên chúng ta của ngày hôm nay”, Mai Ngọc Ánh chia sẻ.

Để hoàn thành “Kintsugi”, nhóm có hai tháng triển khai với 10 thành viên. Các bạn cùng đảm nhận nhiều vị trí, từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, âm thanh, thiết kế trường quay, hậu cần đến hậu kỳ. Mai Ngọc Ánh đồng thời đảm nhiệm vai trò đạo diễn, trợ lý biên kịch và trợ lý quay phim.

“Điều khó nhất với chúng em là biến một ý tưởng khá trừu tượng thành hình ảnh để khán giả có thể cảm nhận được. Đằng sau một bộ phim 13 phút là hành trình không hề ngắn của những nhà làm phim tuổi học trò. Có những lúc cả nhóm tranh luận rất lâu về một cảnh quay, nhưng chính những lần như vậy giúp chúng em hiểu nhau hơn và hoàn thiện bộ phim”, Ánh nói.

Từ đam mê điện ảnh đến những sẻ chia

“Kintsugi” là một trong những bộ phim được vinh danh tại Red Carpet – Thảm đỏ Chuyên Sư phạm 2026, cuộc thi làm phim ngắn dành cho học sinh THPT, sinh viên trên địa bàn Hà Nội do Tổ chức chiếu phim từ thiện Movies for Relief trực thuộc Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tổ chức.

Hậu trường học sinh sản xuất một bộ phim ngắn tham gia Red Carpet

Năm nay, Ban tổ chức có 70 thành viên là học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, những bạn trẻ có thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Red Carpet tạo không gian để người trẻ thể hiện cá tính, sức sáng tạo, giao lưu và học hỏi về nghệ thuật thứ bảy, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm thông qua quá trình cùng nhau làm phim.

Trải qua hai hoạt động chính là Film Lab và Buổi công chiếu, các nhóm có cơ hội đưa những ý tưởng của mình lên màn ảnh. Bên cạnh giải Phim ngắn xuất sắc nhất dành cho “Kintsugi” của L’équipage, giải Á quân thuộc về “Trầm tích” của nhóm Solivagus; “Gửi, 18” của Code X nhận giải Phim ngắn được yêu thích nhất. Tổng cộng 10 giải thưởng được trao cho các tác phẩm và cá nhân nổi bật.

Điều đáng chú ý, sân chơi điện ảnh này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những bộ phim. Suốt 14 năm, lợi nhuận từ cuộc thi được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, góp vào quỹ hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời còn cơ cực trong xã hội.