Phát huy sức ảnh hưởng cá nhân tiêu biểu trong đoàn kết, tập hợp thanh niên

TPO - Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết đến các khu dân cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước và lực lượng thanh niên ngoài nước; phát huy tối đa sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ, KOL, trí thức trẻ trong Ủy ban T.Ư Hội để thu hút và lan tỏa phong trào.

Chiều 15/9, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Đổi mới phương thức tập hợp thanh niên

Trao đổi tại hội nghị, anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đều có thế mạnh về phát triển công nghiệp. Để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức Hội đã khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm theo sở thích; tạo ra những sân chơi lành mạnh cho thanh niên.

Hội LHTN thành phố Bắc Ninh đang lên kế hoạch triển khai mô hình "Chuyến xe âm nhạc", chủ động đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến tận các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân. Theo anh Sơn, đây là cách để Hội "kết nối" với các bạn trẻ, tạo sự tin tưởng trước khi lồng ghép các nội dung giáo dục và vận động các bạn tham gia vào tổ chức Hội.

Anh Sơn cho biết thêm, Hội LHTN thành phố Bắc Ninh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động. Mỗi CLB, tổ, nhóm khi được thành lập sẽ được Hội hỗ trợ 5 triệu đồng để có nguồn lực ban đầu vận hành. Bên cạnh đó, Hội luôn bám sát sự chỉ đạo từ thành phố và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động.

Anh Hà Thái Sơn phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang đề xuất đẩy mạnh, thường xuyên các chương trình về nguồn, thăm các "địa chỉ đỏ" và hoạt động tình nguyện chung để tạo sợi dây gắn kết bền chặt, phát huy sức mạnh của thanh niên Việt Nam trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, chị Nguyệt cũng đề xuất xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho thanh niên. Sàn giao dịch này không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà còn là kênh kết nối trực tiếp các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trên toàn quốc đến với người tiêu dùng và các đối tác.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng kiến nghị việc tận dụng hệ thống hạ tầng sẵn có tại các trụ sở Đoàn, Hội để xây dựng các trung tâm chuyển đổi số đến tận cấp phường, xã. Đây không chỉ là nơi kết nối công nghệ mà còn là "điểm chạm" để thanh niên mang tiện ích số phục vụ người dân, thu hẹp khoảng cách công nghệ ở các vùng khó khăn.



Cũng tại hội nghị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động, phong trào có bề sâu, mang đậm dấu ấn sáng tạo. Đồng thời, phát huy sự tham gia của các gương mặt trẻ tiêu biểu, các KOL tham gia vào các hoạt động của Hội.

Theo anh Sưởng, với sự đồng hành của những gương mặt nổi tiếng như Hòa Minzy, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Đức Phúc và NSND Xuân Bắc... cùng những tài năng trẻ, các chương trình của Đoàn, Hội không chỉ thu hút đông đảo sự chú ý mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực về lòng nhân ái, tinh thần dấn thân.

Tạo khí thế mới cho công tác Hội và phong trào thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tích cực mà các cấp bộ Hội đã đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu mới của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã cập nhật, bổ sung, cũng như định hướng lại công tác tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, anh Triết đề nghị tổ chức Hội tiếp tục rà soát, đối chiếu lại chỉ tiêu năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ, cũng như cập nhật thêm những chỉ tiêu mới sát với thực tiễn.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, anh Triết nhấn mạnh, tổ chức Hội cần phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Đoàn trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và thực hiện chỉ tiêu đoàn kết, tập hợp 80% thanh niên trong nhiệm kỳ.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng anh Nguyễn Kim Quy được tín nhiệm hiệp thương làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chúc mừng các anh, chị tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Anh Triết đề nghị, tổ chức Hội tiếp tục đổi mới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu dân cư; đổi mới mô hình, nội dung sinh hoạt.

Đồng thời, phát huy vai trò, thế mạnh của đội ngũ cán bộ Hội là văn nghệ sĩ trẻ, KOL, nhà khoa học… đóng góp cho công tác, phong trào, bao gồm việc đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng đủ điều kiện, uy tín, chất lượng; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

Anh Triết cũng nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là cột mốc lịch sử đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam. Hội cần xem đây là đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, tạo khí thế mới cho công tác, phong trào thanh niên, từ đoàn kết tập hợp đến phát huy người trẻ trên các lĩnh vực, để đóng góp chung cho sự phát triển của tổ chức, đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị chúc mừng các anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX.