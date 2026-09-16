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Thế giới

Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã phát động một chiến dịch tấn công mới ở phía bắc vùng Donetsk. Chiến dịch mang tên “Vivaldi”.

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(Ảnh: Reuters)

Tướng Andrii Biletskyi - người chỉ huy lực lượng phòng thủ Ukraine tại Donetsk - cho biết Quân đoàn số 3 đã đẩy lùi các nhóm xâm nhập của Nga khỏi một khu vực rộng 75 km2 và giành lại thêm 10 km2 nữa.

Theo ông Biletskyi, khu vực này nằm ở phía bắc các thành trì then chốt trong vùng, được gọi là "vành đai pháo đài" gồm hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

"Quân đoàn số 3 đã bắt đầu chiến dịch tấn công theo hướng này. Chiến dịch mang tên Vivaldi”, ông Biletskyi cho biết trong một video đăng trên ứng dụng Telegram.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn công tác hậu cần quân sự của Nga, giành lại ba ngôi làng và kiểm soát các khu vực xung quanh ngôi làng thứ tư. Trong đó, ngôi làng có tên Serednie đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Khu vực Donetsk là nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh quyết liệt nhất. Những bước tiến được ghi nhận tại khu vực Donetsk sẽ nối tiếp nỗ lực của Ukraine hồi đầu năm ở vùng đông nam, nơi Kiev tuyên bố đã giành lại hơn 700 km2 lãnh thổ trong một chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng.

Trong năm nay, đà tiến quân của Nga đã chậm lại, nhưng lực lượng Nga vẫn đang gây sức ép lên các thành phố từ phía nam và thâm nhập sâu hơn vào thành phố Kostiantynivka ở phía đông.

Nga đã tuyên bố sáp nhập Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk trong một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Donetsk #xung đột Nga - Ukraine #Ukraine mở chiến dịch tấn công

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