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Hàng không - Du lịch

Sắp diễn ra lễ hội ánh sáng biên cương tại Lạng Sơn

Anh Trọng

TPO - Hàng loạt thiết bị bay không người lái (drone) sẽ đồng bộ tạo hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng trên bầu trời trung tâm Lạng Sơn trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất, diễn ra tối 19/9.

Ngày 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026.

Đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn cho biết, kế hoạch đã được của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt, theo đó UBND tỉnh giao các sở ngành có liên quan, trong đó Sở VHTT&DL chủ trì, tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026.

Lễ hội có thời gian diễn ra ngày 19-20/9 tại các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh. Gồm các chương trình: Khai mạc, trình diễn drone light show, triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại, diễu hành đèn lồng, giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”, phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”, tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc cùng các hoạt động trải nghiệm, du lịch...

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Trung tâm Lạng Sơn khu vực đường Hùng Vương sẽ trình diễn drone trong đêm 19/9.

Đặc biệt, lễ hội có màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) có tên là drone light show, được bố trí ngay trong chương trình khai mạc lúc 20h ngày 19/9. Theo phương án tổ chức, các thiết bị bay không người lái ứng dụng công nghệ ánh sáng sẽ được điều khiển đồng bộ, tạo thành những hình ảnh và hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời. Các hoạt cảnh được xây dựng theo chủ đề giới thiệu về văn hóa, con người Lạng Sơn, kết hợp âm nhạc và lời dẫn.

Không gian tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương được triển khai trên nhiều địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó các hoạt động đèn lồng, nghệ thuật, chợ đêm, trải nghiệm và du lịch được tổ chức kết nối tại các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Kỳ Lừa và Tam Thanh.

Thông qua lễ hội, Lạng Sơn mong muốn giới thiệu sản phẩm du lịch đêm mới, tôn vinh nghệ thuật ánh sáng và đèn lồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian, từng bước xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng biên cương” và thúc đẩy kinh tế ban đêm.

Anh Trọng
#Tỉnh Lạng Sơn #giao thông #biểu diễn máy bay không người lái #Lễ hội anh sáng

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