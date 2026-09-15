Chiêm ngưỡng linh vật khổng lồ tại lễ hội Trung thu ở Khánh Hòa

Lần đầu tiên tại Khánh Hòa, một lễ hội Trung thu quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm và đậm chất đại dương được thiết kế riêng dành cho trẻ em, cộng đồng người dân cùng du khách thập phương. Tại đây, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng những linh vật khổng lồ bước ra từ Hải trình Tứ Vịnh.

Linh vật khổng lồ “bước ra” từ Hải trình Tứ Vịnh

Ngày 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa cho biết sẽ phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lễ hội Trung thu “Hải trình ánh Trăng” vào ngày 25/9/2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang.

Các linh vật khổng lồ sẽ xuất hiện tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang.

Điểm nhấn thị giác đặc biệt và chưa từng có tại Quảng trường 2 Tháng 4 là sự xuất hiện của các linh vật khổng lồ với chiều cao ấn tượng trên 4m. Đây là những hình ảnh đại diện sinh động cho các sinh vật biển quý giá gắn liền với Hải trình Tứ Vịnh.

Cụ thể, chim Yến là người bạn dẫn đường, kết nối hành trình Tứ Vịnh; cá heo và cá Mao Tiên mang theo sức sống tươi trẻ và niềm vui năng động của Nha Trang; rùa biển gợi nhắc sự bình yên, bền bỉ và trường tồn của Cam Ranh; cá voi biểu tượng cho sức mạnh đại dương rộng mở và khát vọng vươn xa từ Vân Phong và cá ngựa biển kể câu chuyện về vẻ đẹp kỳ diệu của hệ sinh thái nguyên sơ Vĩnh Hy.

Linh vật chim yến sẽ xuất hiện tại Quảng trường 2 Tháng 4 vào đêm 25/9/2026.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, không gian Mascot khổng lồ không chỉ tạo điểm check-in độc đáo thu hút đông đảo du khách, mà còn là phương thức giáo dục trực quan sinh động, giúp các em thiếu nhi tiếp cận, khám phá thế giới sinh vật biển và nuôi dưỡng tình yêu đối với đại dương quê hương.

“Biển ánh sáng” từ hàng nghìn chiếc lồng đèn

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cho biết, đến với đêm hội, thiếu nhi và gia đình được khuyến khích mang theo những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn chứa đựng ước mơ của mình. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chuẩn bị sẵn lồng đèn dành tặng cho người dân và du khách. Khoảnh khắc hàng nghìn ngọn đèn cùng thắp sáng bên bờ biển Nha Trang sẽ tạo nên một “biển ánh sáng” lung linh, kết nối cộng đồng dưới cùng một vầng trăng rằm.

Cá voi biểu tượng cho sức mạnh đại dương rộng mở và khát vọng vươn xa từ Vân Phong.

Song song đó, lễ hội mang đến nhiều không gian trải nghiệm tương tác văn hóa hấp dẫn với các gian hàng workshop sáng tạo và không gian trò chơi dân gian, nghệ thuật, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, thưởng thức bài chòi, gặp gỡ nhân vật tuồng, múa hát cùng chị Hằng, chú Cuội và đón đoàn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cho hay, biểu tượng đẹp nhất của lễ hội không được dựng nên trên sân khấu mà được tạo nên bởi chính những đứa trẻ và gia đình có mặt trong đêm hội. “Hải trình ánh Trăng” không chỉ là hình ảnh của một đêm Trung thu rực rỡ, mà là hình ảnh một thành phố bên biển, dưới cùng một vầng trăng, được thắp sáng bởi những điều ước của trẻ thơ.

Rùa biển gợi nhắc sự bình yên, bền bỉ và trường tồn của Cam Ranh.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện vui chơi, “Hải trình ánh Trăng” còn là hành trình của sự sẻ chia và nhân ái. Thông qua hoạt động “Trăng gửi ước mơ”, ban tổ chức sẽ trao tặng hàng ngàn tập vở đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.