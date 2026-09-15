Đà Nẵng đấu giá cho thuê hàng chục khu đất ngắn hạn, phục vụ nhiều mục đích

TPO - Ngày 15/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc cho thuê ngắn hạn 24 khu đất tại địa bàn nhiều phường xã, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, các khu đất được cho thuê phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: đất thương mại dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh, cửa hàng trưng bày sản phẩm), đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (sân bóng đá, tennis, cầu lông, pickleball…), đất công trình giao thông (kho bãi, bãi đỗ xe, nhà để xe ô tô kết hợp dịch vụ chăm sóc xe) và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp). Thời hạn cho thuê đất dao động từ 36 đến 60 tháng tùy từng khu đất.

Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn hàng loạt khu đất.

Để tham gia, tổ chức phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp, cá nhân đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Hồ sơ phải đầy đủ, chính xác và kèm chứng từ nộp tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc được tính bằng 10% tổng giá trị tiền thuê đất theo giá khởi điểm, không khấu trừ vào tiền thuê.

Một số khu đất trung tâm đáng chú ý như Khu đất A2-11 (Hòa Xuân) có diện tích 3.618,5 m2, giá khởi điểm 443 ngàn đồng/m2/năm, tiền đặt cọc hơn 801 triệu đồng. Khu đất A2-6 (Nam cầu Cẩm Lệ) có diện tích 7.245 m2, giá khởi điểm 126 ngàn đồng/m/năm, tiền đặt cọc hơn 45 triệu đồng. Hay khu đất số 80 Hùng Vương (Hải Châu) có diện tích 191,8 m2, giá khởi điểm 1,8 triệu đồng/m2/năm, tiền đặt cọc hơn 178 triệu đồng....

Ngoài ra còn có một số khu đất diện tích lớn như Khu đất CX9 (ĐT 602, Hòa Khánh), Khu đất TMDV3 (Hòa Nhơn, Bà Nà), Khu đất A2-5 (Hòa Hiệp, Hải Vân)...thích hợp cho cơ sở thể dục thể thao.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến 25/9/2026 và việc mở hồ sơ sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/9/2026.

Việc cho thuê ngắn hạn 24 khu đất tại Đà Nẵng không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất công mà còn mở ra cơ hội đầu tư đa dạng cho doanh nghiệp và cá nhân.