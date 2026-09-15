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Hà Nội có thêm loạt khu nhà ở xã hội được đề xuất, dự án lớn nhất rộng 22,5ha

Ninh Phan

TPO - Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại nhiều xã, phường. Các dự án có quy mô từ hơn 1,3 ha đến 22,5 ha, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Hà Nội công khai, danh sách các dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai trải rộng tại các khu vực Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh.

Trong số này, khu dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà tại phường Thượng Cát có quy mô lớn nhất, với diện tích đất dự kiến khoảng 22,5 ha.

Cũng tại phường Thượng Cát, khu nhà ở xã hội Đông Ba – Thượng Cát được đề xuất trên khu đất rộng hơn 15.000 m².

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Hà Nội vừa công khai thông tin đề xuất loạt khu nhà ở xã hội, dự án lớn nhất rộng 22,5ha. Ảnh minh hoạ: Ninh Phan.

Tại xã Phúc Thịnh, khu nhà ở xã hội tại khu dân cư thôn Trung Oai có quy mô gần 69.000 m². Trong khi đó, tại xã Sơn Đồng, khu nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng dự kiến được triển khai trên khu đất rộng khoảng 56.840 m².

Tại phường Vĩnh Hưng, hai dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai. Trong đó, khu nhà ở xã hội Đoàn Kết được đề xuất xây dựng trên khu đất rộng gần 17.698 m², tại khu vực dốc Đoàn Kết. Dự án còn lại là khu nhà ở xã hội Ngô Gia Tự, có diện tích khoảng 18.320 m².

Phường Yên Nghĩa cũng có hai dự án được đề xuất, gồm khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 1 với diện tích 37.367 m² và khu nhà ở xã hội Yên Nghĩa 2 rộng 26.334 m². Tổng diện tích đất dự kiến thực hiện hai dự án này lên tới hơn 63.700 m².

Tại phường Xuân Phương, hai dự án được đề xuất gồm khu nhà ở xã hội Nam Xuân Phương, quy mô khoảng 45.800 m², và khu nhà ở xã hội Tu Hoàng, diện tích khoảng 13.349 m².

Dự án còn lại trong danh sách là nhà ở xã hội Tân Lập, dự kiến triển khai tại ô đất A-5, xã Ô Diên. Khu đất thực hiện dự án có diện tích gần 26.774 m².

Như vậy, cùng với các dự án đang được triển khai, loạt đề xuất mới được công khai cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục được mở rộng về cả địa bàn và quy mô.

Việc công khai thông tin các khu đất, dự án nhằm phục vụ quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, trước khi các dự án được triển khai trên thực tế.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao. Thành phố đồng thời hướng tới đưa khoảng 25.000-27.000 căn đủ điều kiện ra thị trường trong năm nay.

Để thực hiện mục tiêu trên, Hà Nội đặt kế hoạch khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với khoảng 30 dự án đã khởi công và các dự án được triển khai mới trong cùng thời gian.

Việc liên tục rà soát, bổ sung quỹ đất và công khai các dự án được đề xuất được xem là một trong những bước quan trọng để Hà Nội mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Ninh Phan
#Nhà ở xã hội #Hà Nội #dự án #chủ đầu tư #quy mô #giá bán

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