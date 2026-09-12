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'Thủ phủ công nghiệp' phía Bắc có thêm khu nhà ở xã hội hơn 3.200 căn

Ninh Phan

TPO - Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và Nhà ở xã hội Vân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) có diện tích khoảng 4,52ha, gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng, cung cấp 3.228 căn hộ ...

Sáng 12/9, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị HMS tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và Nhà ở xã hội Vân Trung (tên thương mại Soul Center Vân Trung).

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4,52ha, gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng và 1 tầng hầm. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 3.228 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích mỗi căn từ 32,4-69,4m², đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho quy mô dân số hơn 2.000 người.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình được triển khai từ quý III/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan bấm nút khởi công dự án.

Theo chủ đầu tư, dự án được khởi công trong bối cảnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Từ ngày 20/9, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển về công nghiệp, đô thị, hạ tầng và nhà ở.

Không chỉ tập trung vào việc bổ sung nguồn cung, chủ đầu tư cho biết dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu nhà ở xã hội đồng bộ, với hơn 40 tiện ích về sức khỏe và sinh thái.

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Khi hoàn thành, dự án Soul Center Vân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) sẽ cung cấp 3.228 căn hộ cho người dân và người lao động. Ảnh phối cảnh dự án.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh cam kết đồng hành với nhà đầu tư để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, dự án sẽ là hình mẫu về tiến độ thi công, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần tạo ra quy chuẩn mới đối với các dự án nhà ở xã hội cao tầng, hướng tới chất lượng tương đương nhà ở thương mại.

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Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

“Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm an sinh và tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp bền vững. Trong giai đoạn mới, Bắc Ninh không chỉ cần gia tăng nguồn cung mà còn cần những dự án được đầu tư bài bản, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sống của người dân và người lao động”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh được giao mục tiêu hoàn thành hơn 119.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2026, chỉ tiêu được đặt ra ở mức gần 20.000 căn.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang xúc tiến và triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao như Bắc Giang, Kinh Bắc, Từ Sơn, Nếnh, Quế Võ, Yên Phong và Yên Dũng...

Ninh Phan
#Nhà ở xã hội #Thủ phủ công nghiệp #Bắc Ninh #Khu công nghiệp Vân Trung #nhà ở công nhân

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