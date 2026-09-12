TPHCM lên kế hoạch 1.000 ha đất làm Khu công nghệ số tập trung

TPO - TPHCM xác định nhu cầu quy hoạch từ 750 - 1.000 ha đất dành cho phát triển các Khu công nghệ số tập trung mới, trong giai đoạn 2026 - 2030. TPHCM đặt mục tiêu huy động vốn theo nguyên tắc 1 đồng vốn Nhà nước huy động 9 đồng vốn doanh nghiệp.

UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án xây dựng mới các Khu công nghệ số tập trung. Theo đề án, các Khu công nghệ số tập trung được hình thành và phát triển với mục tiêu chiến lược là tạo ra năng lực nội sinh về khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội.

TPHCM xác định nhu cầu quy hoạch từ 750 - 1.000 ha đất dành cho phát triển các khu Khu công nghệ số tập trung mới.



Giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM sẽ hoàn thành phê duyệt đề án, công bố danh mục các Khu công nghệ số tập trung, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan và xác lập khung pháp lý, mô hình quản lý, cơ chế ưu đãi, chính sách thu hút đầu tư.

Đến năm 2030, mạng lưới các Khu công nghệ số tập trung cơ bản hình thành và vận hành ổn định, hướng tới thu hút các tập đoàn công nghệ lớn cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo và R&D quy mô vùng. Riêng các Khu công nghệ số tập trung tại Bắc TPHCM được định hướng trở thành lõi công nghệ số của đô thị khoa học - công nghệ.

Sau năm 2030, TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển thêm một số Khu công nghệ số tập trung và tăng kết nối với khu công nghiệp, đô thị, logistics, dịch vụ. Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ số và sản phẩm công nghệ cao.

Theo đề án, TPHCM xác định nhu cầu quy hoạch từ 750 - 1.000 ha đất dành cho phát triển các khu Khu công nghệ số tập trung mới. TPHCM đặt mục tiêu huy động vốn theo nguyên tắc 1 đồng vốn Nhà nước huy động 9 đồng vốn doanh nghiệp, với vốn Nhà nước cần bỏ cho hạng mục hạ tầng khung 400 triệu USD và vốn xã hội khoảng 3,6 - 4 tỷ USD.

Việc phát triển các Khu công nghệ số tập trung được kỳ vọng sẽ tạo ra 400.000 - 500.000 việc làm số, đồng thời lan tỏa việc nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

17 vị trí làm Khu công nghệ số tập trung

Đáng chú ý, đề án khảo sát đề xuất 17 vị trí phù hợp thành lập các Khu công nghệ số tập trung với nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, Khu công nghệ số tập trung Củ Chi có diện tích gần 85 ha tại xã Tân An Hội, phát triển theo mô hình đô thị - khoa học công nghệ gắn với các ngành R&D chuyên sâu. Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 18.662 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung Trung Mỹ Tây rộng gần 27 ha, nằm tại phường Trung Mỹ Tây, liền kề Công viên phần mềm Quang Trung hiện hữu. Chi phí đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng. Khu công nghệ số tập trung Thủ Đức rộng 40 ha, trong Khu Công nghệ cao mở rộng, với chi phí đầu tư dự kiến 8.000 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung TPHCM tại Bình Dương cũ có diện tích hơn 115 ha, nằm tại phường Bình Dương, được định hướng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 55.426 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung Tân Định, có hiện trạng là Cụm công nghiệp Tân Định 2 tại Bắc Tân Uyên, có diện tích 75 ha. Chi phí đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung Châu Đức tại xã Châu Đức có diện tích quy hoạch hơn 59 ha. Chi phí đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Khu công nghệ số tập trung Châu Pha rộng 74 ha tại xã Châu Pha được định hướng tích hợp nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao. Khu công nghệ số tập trung Nhà Bè rộng hơn 12 ha, thuộc khu GS Smart City với chi phí đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung Tân Thuận rộng 10 ha, tại Khu chế xuất Tân Thuận được định hướng chuyển đổi một phần khu chế xuất thành khu công nghệ tập trung, trung tâm công nghệ Fintech và công nghệ.

Khu công nghệ số tập trung Hi-Tech Center rộng 7,5 ha tại khu vực phường Bình Hòa sẽ tập trung nghiên cứu, thí điểm và phát triển AI, UAV, công nghệ sinh học và vật liệu mới, với chi phí đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung F-Soft gần 20 ha tại phường Tân Đông Hiệp được định hướng thành trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo, tập trung AI, IoT, bán dẫn và công nghệ sinh học. Chi phí đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng.

TPHCM đề xuất 17 vị trí phù hợp thành lập các Khu công nghệ số tập trung với nhiều chính sách ưu đãi.

Khu công nghệ số tập trung Bình An rộng 26 ha, nằm tại Khu công nghiệp Bình An, hướng tới hình thành trung tâm logistics thông minh, R&D và công nghiệp sáng tạo, với chi phí đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng.

Khu công nghệ số tập trung Riverside rộng 200 ha, nằm trong quy hoạch Khu công viên khoa học Công nghệ Bình Dương Riverside ISC 600 ha. Mô hình được định hướng cho phép doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ cao từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa.

Khu công nghệ số tập trung Cây Trường rộng 200 ha, nằm trong Khu công nghiệp Cây Trường 700 ha, được định hướng thành trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo, tập trung R&D các ngành AI, IoT, công nghệ bán dẫn và công nghệ sinh học.

Khu công nghệ số tập trung VSIP 3 rộng 200 ha, nằm trong Khu công nghiệp VSIP 3 rộng 1.000 ha, hướng tới mô hình trung tâm nghiên cứu và giáo dục sáng tạo, tập trung vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Khu công nghệ số tập trung Long Sơn có quy mô lớn nhất trong danh sách với 300 ha, thuộc Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Khu công nghệ số tập trung Bình Chánh rộng 30 ha, thuộc Khu chức năng 20 - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn.