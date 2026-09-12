Hà Nội: Đề xuất phương án xử lý đối với loạt chung cư vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

TPO - Danh sách rà soát gồm 12 công trình, dự án vi phạm của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh được cơ quan chức năng đề xuất hai nhóm phương án xử lý đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời, phá dỡ...

Xác định căn hộ nào được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát toàn diện các vi phạm về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, nghĩa vụ tài chính, trật tự xây dựng, an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại các dự án.

Khu tổ hợp chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) - một trong những dự án phải xác định căn hộ nào được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.

Danh sách được rà soát gồm 12 công trình, dự án, trong đó có CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều, các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là thành phố sẽ xác định cụ thể các công trình, hạng mục, căn hộ và tòa nhà được phép tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các phường, xã liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng từng công trình, đối chiếu với quy hoạch, giấy phép xây dựng, thiết kế, kết luận thanh tra, kiểm tra để xác định chính xác các phần vi phạm.

Các địa phương sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường, thống kê số lượng căn hộ, diện tích và hiện trạng từng tòa nhà.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp danh sách các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà phải di dời hoặc phá dỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến xây dựng Nghị quyết của HĐND TP về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các vi phạm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Dự thảo được đặt mục tiêu trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, toà nhà phải di dời thì chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp.

Nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền từ việc chủ đầu tư mua lại căn hộ, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu. Việc di dời các căn hộ dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Sau di dời là phá dỡ

Cũng theo kế hoạch, chủ đầu tư phải xây dựng phương án phá dỡ các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà ngay sau khi hoàn tất việc di dời người dân.

Chủ đầu tư phải xây dựng phương án phá dỡ sau di dời. Trong ảnh: Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Phương án phá dỡ phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho khu vực xung quanh, đồng thời phải được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai.

Chủ đầu tư thực hiện phá dỡ, UBND cấp xã và các sở, ngành liên quan sẽ giám sát, hướng dẫn và đôn đốc quá trình thực hiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc phá dỡ trong năm 2028.

Song song với việc di dời, phá dỡ, chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án triển khai thiết kế, tái thiết, cải tạo các công trình còn lại, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc xử lý phải nghiêm minh, triệt để, công khai, minh bạch, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế, phá dỡ đối với các công trình vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Thành phố đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ hiện trạng từng dự án, bảo đảm phương án xử lý khả thi, khắc phục các yếu tố mất an toàn, cải thiện điều kiện sống của người dân, đáp ứng yêu cầu về dân số, chỗ đỗ xe, trường học, công cộng và cây xanh.