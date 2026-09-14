Vịnh Tiên khai mở 'mặt tiền' hướng biển, bổ sung động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM

Trước áp lực quá tải tại lõi trung tâm, việc mở rộng không gian phát triển về phía đại dương tại Cần Giờ, với hạt nhân là Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise, đang mở ra một hướng đi chiến lược cho TP.HCM. Với hệ sinh thái kinh tế trải nghiệm gắn với nền tảng an cư hoàn chỉnh, Vịnh Tiên được kỳ vọng mở thêm “mặt tiền” hướng biển và tạo dư địa cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

TP.HCM cần một “mặt tiền” mới khi lõi nội đô chạm ngưỡng phát triển

Sức hút của trung tâm lịch sử TP.HCM trong nhiều thập kỷ đã tạo nên một nghịch lý: càng nhiều hoạt động kinh tế và dân cư tập trung, áp lực lên hạ tầng, không gian đô thị và chi phí tiếp nhận các cơ hội phát triển mới càng lớn.

Báo cáo tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch TP.HCM tháng 6/2024 chỉ rõ, hạ tầng đô thị nội thành đang chịu áp lực quá tải so với tốc độ tăng trưởng dân số, trong khi tiềm năng kinh tế hướng biển chưa được khai thác tương xứng.

Bài toán mở rộng hạ tầng trong khu vực đô thị cũ cũng không đơn giản khi phải đối mặt với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khổng lồ và nguy cơ xáo trộn sinh kế của người dân. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm những không gian phát triển mới, đủ lớn để quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, trở thành yêu cầu mang tính chiến lược.

Cần Giờ mở thêm không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ trong định hướng kinh tế hướng biển của TP.HCM.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Quyết định 1125 năm 2025 phê duyệt Quy hoạch chung TP.HCM, xác định hành lang kinh tế ven biển Cần Giờ là cực tăng trưởng trọng điểm, kết nối chuỗi cảng biển quốc tế, đô thị du lịch sinh thái và các tổ hợp dịch vụ quy mô lớn.

Trong cấu trúc đa trung tâm, mỗi khu vực đảm nhận một vai trò riêng: cảng nước sâu đón đầu luồng hàng và logistics; các trục hạ tầng mở rộng khả năng giao thương; còn siêu đô thị biển tại Cần Giờ cung cấp hệ thống dịch vụ, văn hóa và không gian sống quy mô lớn.

Khoảng cách địa lý cũng đang được thu hẹp nhờ mạng lưới hạ tầng đa phương thức. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ rút thời gian kết nối từ trung tâm cũ về Cần Giờ xuống khoảng 13 phút. Cùng với cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục Rừng Sác mở rộng 10 làn xe và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khu vực này có thêm những tuyến kết nối trực tiếp với mạng lưới kinh tế của TP.HCM và cả vùng Đông Nam Bộ.

Vịnh Tiên: Từ điểm đến bên biển thành một cực kinh tế - dịch vụ

Nằm tại tâm điểm của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên rộng 1.067 ha được quy hoạch với vai trò là trung tâm kinh tế - dịch vụ biển. Hạ tầng giao thông đưa dòng người đến Vịnh Tiên, trong khi đó, sức mạnh kinh tế của một “Quận Nhất mới” đóng vai trò giữ chân khách, tạo nhu cầu chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh tạo nền tảng đầu tiên cho chuỗi giá trị này. Tổ hợp bao gồm Nhà hát hai khán phòng có tổng sức chứa 5.000 chỗ; trung tâm triển lãm Expo có 40.000 m² diện tích trưng bày và quảng trường nghệ thuật 60.000 chỗ. Cấu trúc này cho phép các hội nghị, triển lãm, sự kiện giao thương và biểu diễn tầm cỡ quốc gia, quốc tế được kết nối trong cùng một điểm đến.

Một triển lãm chuyên ngành đưa doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan đến cùng thời điểm. Khi dòng khách này lưu trú gần nơi tổ chức, nhu cầu ăn uống, vận chuyển, mua sắm và gặp gỡ ngoài giờ tiếp tục phát sinh. Nếu chương trình được nối dài bằng một sự kiện nghệ thuật, chuyến công tác có thể kéo dài thêm, qua đó gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu tại điểm đến.

Tổ hợp Sóng Xanh trong quy hoạch Vịnh Tiên tạo nền tảng kết nối hội nghị, triển lãm, biểu diễn với chuỗi dịch vụ.

VinWonders 122 ha và khu mua sắm outlet 20 ha bổ sung thêm hai nhóm nhu cầu lớn là vui chơi - giải trí và bán lẻ. Một gia đình có thể vui chơi trong khi thành viên khác tham dự hội nghị; khách công tác có thêm lựa chọn giải trí; khách nghỉ dưỡng có thêm hoạt động ngoài tắm biển. Nhiều nhóm khách được phục vụ trong cùng một hành trình, tạo dư địa cho các ngành lưu trú, bán lẻ, tổ chức sự kiện và dịch vụ phát triển.

Vịnh Tiên không chỉ có dòng khách vãng lai khổng lồ. Một nền tảng quan trọng khác chính là một cộng đồng cư dân thường trú, tạo dòng nhu cầu ổn định cho hệ thống dịch vụ.

Tại Vịnh Tiên, bốn trường liên cấp Vinschool, Trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub cùng mạng lưới công viên chủ đề tạo nền tảng cho đời sống thường nhật. Trường học, không gian vận động ngoài trời và môi trường chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ, qua đó hình thành dòng cộng đồng bền vững và tiêu dùng ổn định quanh năm.

Trường học và công viên tại Vịnh Tiên được quy hoạch phục vụ cư dân, bổ sung nền tảng sinh hoạt cho đô thị biển.

Với người mua ở và giới đầu tư, giá trị của Vịnh Tiên nằm trong một mạng lưới cơ hội thực tế: từ khả năng tiếp cận việc làm trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại, tiện nghi của cuộc sống hằng ngày đến sức sống của một cộng đồng đô thị quy mô lớn.

Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, hệ thống tiện ích vận hành đồng bộ và không gian sinh quyển Cần Giờ tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị, mặt tiền hướng biển tại Vịnh Tiên có thể mở rộng dư địa phát triển theo hai chiều: một không gian sống sinh thái cho cư dân và một hệ sinh thái dịch vụ có khả năng tạo dòng hoạt động kinh tế quanh năm. Qua đó, Cần Giờ có thêm nền tảng để đảm nhận vai trò cực tăng trưởng mới trong cấu trúc phát triển hướng biển của TP.HCM.