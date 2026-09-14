'Our Beloved Ho Chi Minh City': Khám phá nửa thế kỷ tự hào của thành phố tại 'tọa độ gốc' One Central Saigon

Chuỗi hoạt động tiếp nối hành trình tri ân “Our Beloved Ho Chi Minh City” do One Central Saigon khởi xướng đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia, đồng thời ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm từ cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố". Từ những miền ký ức hội tụ đến các câu chuyện được cộng đồng sẻ chia, tất cả cùng phác họa hành trình nửa thế kỷ đầy tự hào và tôn vinh những phẩm chất làm nên bản sắc TP.HCM hôm nay.

Khi bản sắc thành phố được khám phá bằng trải nghiệm mới

Được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, hành trình “Our Beloved Ho Chi Minh City” là lời tri ân từ One Central Saigon dành cho thành phố và những thế hệ đã cùng nhau bồi đắp nên bản sắc nơi đây. Diễn ra trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chuỗi hoạt động còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện hữu trong lòng mỗi người dân.

Từ hoạt động mở đầu hành trình, những địa danh biểu tượng xuất hiện trên dải hoarding bao quanh One Central Saigon đã gợi mở hình ảnh một Việt Nam đa dạng về bản sắc, nơi những miền ký ức và con người từ nhiều vùng đất cùng hội tụ tại TP.HCM.

Sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City tại công viên 23/9

Tiếp nối hành trình ấy, chuỗi hoạt động tại Công viên 23/9 mang những câu chuyện về thành phố đến gần hơn với cộng đồng thông qua trải nghiệm tương tác trực tiếp. Người dân và du khách không chỉ khám phá những tác phẩm được hình thành từ chính ký ức và góc nhìn của cộng đồng, mà còn chia sẻ cảm xúc và niềm tự hào của riêng mình dành cho TP.HCM.

Thay vì tiếp cận theo hình thức triển lãm truyền thống, không gian trải nghiệm được thiết kế như một hành trình khám phá đa chiều với ba trạm trải nghiệm, ứng dụng công nghệ hiển thị tiên tiến trên khối LED lập phương 360 độ và hệ thống màn hình cảm ứng. Mỗi hoạt động mở ra một cách tiếp cận khác nhau để khám phá TP.HCM: từ đời sống thường nhật, kiến trúc đặc trưng, các công trình biểu tượng đến mạch nguồn di sản, văn hóa và nghệ thuật đã định hình nên bản sắc và sức sống đặc trưng của thành phố.

Vào các khung giờ cao điểm, những màn trình diễn ánh sáng lung linh như thắp sáng từng lớp ký ức, thu hút dòng người qua đường dừng chân chiêm ngưỡng.

Nhiều người hào hứng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và chia sẻ tình yêu, sự trân trọng cùng niềm tự hào dành cho một TP.HCM bao dung, nghĩa tình.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình chính là lễ trao giải cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do One Central Saigon và Tạp chí điện tử Tri Thức Znews đồng tổ chức. Chỉ trong vòng 2 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 bài dự thi, trong đó 100 tác phẩm xuất sắc nhất được Hội đồng giám khảo lựa chọn và chia sẻ tại chương trình.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, chia sẻ về ý nghĩa của chương trình.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ: “Một nghìn câu chuyện được viết nên đã góp phần lưu giữ những ký ức quý giá và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc TP.HCM. Với Masterise Group, kiến tạo những giá trị mới luôn song hành cùng việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong tầm nhìn kiến tạo One Central Saigon: một điểm đến mang tính biểu tượng, một không gian kết nối cộng đồng - nơi những câu chuyện, niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố được gặp gỡ và sẻ chia. Trên nền tảng những giá trị làm nên căn tính riêng của TP.HCM, One Central Saigon thể hiện cam kết của Masterise Group trong việc đồng hành cùng thành phố trên hành trình vươn mình thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, đồng thời gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau.”

Khoảnh khắc lưu niệm của các tác giả đoạt giải cùng Ban giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi.

Từ phía Tạp chí điện tử Tri Thức, ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn, cho biết: "Bản sắc của một thành phố không chỉ được nhìn thấy bởi những công trình vĩ đại hay các dấu ấn lịch sử. Bản sắc ấy còn ẩn giấu trong những nếp sống đời thường, trong cách con người gặp gỡ nhau, kết nối và lưu truyền ký ức qua nhiều thế hệ. Giá trị của cuộc thi là sự chân thực, đa dạng trong cảm nhận và cách kể câu chuyện về TP.HCM của các tác giả. Mỗi bài viết đều có góc nhìn riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một bức tranh đa sắc và đầy sức sống. Từng câu chuyện mở ra thêm không gian đối thoại để cộng đồng cùng nhìn lại, tri ân và tiếp tục viết nên chương mới cho TP.HCM hôm nay".

Từ những giá trị được gìn giữ đến những câu chuyện đang được viết tiếp

Nửa thế kỷ kể từ dấu mốc lịch sử trọng đại, TP.HCM đã vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo quan trọng của cả nước. Dấu son lịch sử 50 năm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn để những câu chuyện, ký ức và giá trị làm nên bản sắc thành phố tiếp tục được chia sẻ, gìn giữ và lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.

Tọa lạc tại "tọa độ gốc" của TP.HCM, One Central Saigon hiện diện như một giao điểm, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được lắng nghe và tương lai được cảm tác bằng những góc nhìn mới.

Đó cũng chính là tinh thần mà dự án truyền tải thông qua “Our Beloved Ho Chi Minh City” - chuỗi hoạt động đồng hành với định hướng của UBND TP.HCM trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa song hành cùng quá trình hiện đại hóa đô thị; đồng thời mở rộng phương thức để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những giá trị ấy bằng các hình thức tương tác và công nghệ mới.

Thông qua hành trình "Our Beloved Ho Chi Minh City", hàng triệu trái tim, hàng nghìn ký ức, cảm xúc và câu chuyện riêng đã cùng gặp nhau để tạo nên bản sắc của TP.HCM hôm nay - một thành phố được bồi đắp bởi hàng triệu con người đã đến, gắn bó và chọn nơi đây là nhà. Từ "tọa độ gốc" Bến Thành, One Central Saigon đang định hình một điểm đến biểu tượng mới - giao điểm tinh hoa thế giới hòa cùng bản sắc Việt, tiếp nối trăm năm giá trị lịch sử bằng tất cả sự tri ân, để tiếp tục khai mở một tương lai trăm năm rạng rỡ của thành phố mang tên Bác.