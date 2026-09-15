Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản 'bốc hơi' hơn 80% sau soát xét

TPO - Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức chỉ còn chưa tới 2 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 85% so với báo cáo tự lập. Tương tự, Công ty CP Đầu tư LDG có lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới gần 88 tỷ đồng so với báo cáo tự lập chỉ âm hơn 41 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 46 tỷ đồng.

Thi nhau "bốc hơi"

Theo báo cáo tài chính riêng tự lập của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH), lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo riêng chỉ còn gần 10 tỷ đồng, tương ứng giảm 45% so với báo cáo công ty tự lập.

Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất công ty tự lập ghi nhận hơn 12 tỷ đồng. Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TDH chỉ còn chưa tới 2 tỷ đồng, giảm hơn 10 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 85% so với báo cáo tự lập.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TDH giảm hơn 85% so với báo cáo tự lập.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) có lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới gần 88 tỷ đồng so với báo cáo tự lập chỉ âm hơn 41 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 46 tỷ đồng.

Chênh lệch giữa các báo cáo, vì sao?

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận sau thuế chênh lệch trước và sau soát xét bán niên năm 2026, TDH cho biết đối với khoản tạm ứng số tiền 2,5 tỷ đồng tại công ty là Công ty TNHH Khai thác dịch vụ Thuduc House, đây là khoản tạm ứng phục vụ cho việc nghiên cứu, hoạt động mở rộng kinh doanh của công ty.

Tại thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính, các chứng từ thanh toán, quyết toán chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Trên tinh thần tuân thủ nguyên tắc thận trọng và theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, công ty đã thực hiện trích lập bổ sung dự phòng số tiền 2,5 tỷ đồng.

Việc trích lập dự phòng này là bút toán đánh giá lại rủi ro theo chuẩn mực kế toán và không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ quyết toán, hoàn ứng của cá nhân. Ban Giám đốc đang tích cực thu thập chứng từ hợp lệ để hoàn tất thủ tục hoàn ứng trong năm 2026. Khoản dự phòng này sẽ được hoàn nhập ngay khi thủ tục quyết toán hoàn thành.

Đối với khoản hoàn nhập dự phòng phải thu 8 tỷ đồng trên báo cáo, đây là kết quả đánh giá từ phía công ty. Tuy nhiên, trên nguyên tắc thận trọng, kế toán viên khuyến nghị công ty cần thu thập thêm bằng chứng từ bên ngoài để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý của hồ sơ hoàn nhập. Công ty đang tích cực thu thập hồ sơ để hoàn thiện căn cứ cho khoản hoàn nhập này.

Trong kỳ báo cáo bán niên năm 2026, TDH đã điều chỉnh giảm Quỹ khen thưởng số tiền hơn 10 tỷ đồng để ghi nhận tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24/4. Khoản ghi nhận này góp phần làm gia tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên 2026, đưa tổng số dư chỉ tiêu này đạt hơn 20 tỷ đồng. Việc điều chỉnh nêu trên được thực hiện nhằm tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý tài chính và điều lệ công ty.

Ngoài ra trong kỳ, TDH có khoản chênh lệch doanh thu, giá vốn trên báo cáo tài chính riêng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý II/2026, công ty nhận phân chia doanh thu, chi phí từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu nhà ở TDH-Tocontap số tiền hơn 26 tỷ đồng nên đã ghi nhận doanh thu, chi phí này theo hóa đơn giá trị gia tăng do đối tác phát hành và báo cáo.

Qua rà soát và theo khuyến nghị của kiểm toán độc lập, khoản doanh thu và giá vốn tương ứng phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án này đã hoàn thành nghĩa vụ nghiệm thu thực tế trong năm 2023.

Để đảm bảo nguyên tắc dồn tích và khống chế đúng kỳ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, TDH đã phối hợp với kiểm toán điều chỉnh giảm toàn bộ phần doanh thu và giá vốn bị ghi nhận lệch kỳ nêu trên ra khỏi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2026. Và, việc ghi nhận doanh thu, chi phí này cần đưa về đúng kỳ phát sinh. Việc điều chỉnh giảm song hành cả doanh thu và giá vốn bán hàng giúp phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh thực tế trên báo cáo bán niên năm 2026.

LDG tăng lỗ thêm 46 tỷ đồng sau soát xét.

TDH cho biết, việc ghi nhận đúng kỳ này không làm thay đổi bản chất dòng tiền thực tế của giao dịch và đã được phản ánh đúng vào quy mô tài chính của doanh nghiệp, cũng không làm thay đổi kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty.

Trong khi đó LDG cho biết, công ty tăng lỗ sau kiểm toán do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với báo cáo tự lập trong quý II/2026. Với việc lỗ trong nửa đầu năm 2026, tính tới ngày 30/6, LDG nâng tổng lỗ luỹ kế lên 1.340 tỷ đồng, bằng 52% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/6, LDG chỉ còn hơn 1 tỷ đồng tiền và tương đương tiền nhưng tổng dư nợ vay lên tới 734 tỷ đồng. Thêm nữa, LDG còn công bố danh sách 788 tỷ đồng nợ phải trả khác quá hạn chưa thanh toán.