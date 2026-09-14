Liền kề 60m2 cách Thủ đô 23 phút di chuyển: Không gian sống 'vừa xinh' cho gia đình bên vịnh di sản

Khi đi vào vận hành, dự kiến từ cuối 2028, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ rút hành trình xuống còn khoảng 23 phút. Đón đầu tương lai đó, nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang gây chú ý với diện tích sử dụng tới 190m², đáp ứng nhu cầu về một ngôi nhà riêng bên vịnh, có sân vườn và không gian cho cả gia đình, trong khi chỉ cách Thủ đô 23 phút di chuyển.

Gần nhịp Thủ đô, rộng thêm khoảng sống cho gia đình

Chân dung một ngôi nhà lý tưởng sẽ trở nên rõ nét sau nhiều năm gia đình sống giữa phố thị. Đó có thể là một cánh cửa riêng để trở về, khoảng ngoài trời cho vài chậu cây, góc làm việc yên tĩnh hay căn phòng đủ rộng khi con lớn lên. Với người còn gắn bó cùng công việc tại Hà Nội, mong muốn ấy luôn đi cùng câu hỏi về khoảng cách.

Kết nối đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang mở ra một cách tiếp cận mới. Khi hành trình dự kiến chỉ khoảng 23 phút, Hạ Long có cơ hội hiện diện gần hơn trong đời sống của người làm việc tại Thủ đô. Một nơi từng chỉ được dành cho những kỳ nghỉ bắt đầu bước vào kế hoạch an cư dài hạn.

Kết nối đường sắt tốc độ cao mở thêm lựa chọn tổ chức công việc và đời sống giữa hai địa phương.

Với chủ doanh nghiệp, người làm việc linh hoạt hoặc những gia đình thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long, một kết nối nhanh hơn cũng mở ra nhiều cách sắp xếp cuộc sống. Các cuộc họp, buổi gặp đối tác tại Thủ đô vẫn được duy trì, trong khi ngôi nhà bên vịnh có thêm cơ hội hiện diện trong lịch sinh hoạt hằng tuần.

Thời gian 23 phút được xem là một cuộc cách mạng trong di chuyển. Khi tuyến đi vào vận hành và kết nối tới các nhà ga được tổ chức thuận tiện, khoảng cách giữa nơi làm việc và nơi trở về sẽ có thêm một lựa chọn. Với người mua nhà, phạm vi cân nhắc về nơi ở cũng được mở rộng, vượt ra ngoài những địa chỉ vốn đã quen thuộc.

Theo quy hoạch, Vinhomes Global Gate Hạ Long gắn với Ga Hạ Long và định hướng phát triển đô thị quanh đầu mối giao thông TOD. Cùng hệ thống thương mại, văn phòng và dịch vụ, siêu đô thị mở ra triển vọng hình thành một nhịp sống kết hợp đi lại, làm việc và giao thương. Khi đó, gia đình có thêm lý do sử dụng ngôi nhà thường xuyên và gắn bó lâu dài với nơi mình lựa chọn.

Với người tích sản, kết nối mới cũng mở rộng nhu cầu sử dụng bất động sản. Người đến làm việc, người thường xuyên di chuyển và các gia đình muốn thay đổi nơi ở có thể có những lý do khác nhau để tìm kiếm một ngôi nhà tại Hạ Long. Những sản phẩm có công năng linh hoạt vì thế có thêm dư địa đáp ứng nhiều nhu cầu.

Nhà phố 60m² đất, 190m² sàn: Không gian cho những dự định lớn hơn

Nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có tới 190m² sàn sử dụng. Diện tích đất gọn được phát triển theo tầng, dành chỗ cho phòng khách, bếp, phòng ngủ và góc làm việc. Nhờ đó, ngôi nhà có thể phân bổ không gian riêng cho từng thành viên, đồng thời giữ lại những khoảng chung cho cả gia đình.

Mặt tiền 5m cùng tầng 1 cao 4,2m tạo cảm giác cao, thoáng ngay từ khu vực đón tiếp. Với gia đình trẻ, tầng dưới có thể là nơi đặt bàn ăn, tiếp khách và tổ chức những cuộc sum họp. Với người có hoạt động nghề nghiệp tại nhà, không gian này dễ dàng biến thành nơi làm việc hoặc đón đối tác theo lịch hẹn.

Không gian phát triển theo tầng giúp ngôi nhà dung hòa sinh hoạt gia đình và nhu cầu làm việc.

Sân vườn riêng sâu tới 2m bổ sung một khoảng ngoài trời vừa vặn cho đời sống hằng ngày. Một chỗ ngồi uống trà, vài chậu cây hay góc đọc sách có thể biến khoảng sân nhỏ thành nơi thư giãn sau giờ làm việc, đồng thời tạo thêm dấu ấn riêng cho mỗi gia đình.

Hiện diện trên các trục đại lộ rộng tới 20,5m, dòng liền kề cũng phù hợp với những người muốn kết hợp ở và kinh doanh. Mặt tiền riêng tạo dấu nhận diện cho địa chỉ, trong khi các tầng trên vẫn duy trì không gian sinh hoạt. Cùng một ngôi nhà, gia chủ có thêm quyền lựa chọn cách sử dụng theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Địa chỉ mặt phố mở thêm khả năng kết hợp tổ ấm với những dự định nghề nghiệp của chủ nhân.

Một kết nối mới có thể làm thay đổi cách người ta lựa chọn nơi sống. Với nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, sức hấp dẫn được cảm nhận từ một hình dung cụ thể: giữ nhịp công việc cùng Thủ đô, trở về ngôi nhà riêng bên vịnh và có thêm khoảng sống cho gia đình. Và từ những nhu cầu rất đời thường ấy, một kế hoạch sở hữu mái ấm lâu dài bên vịnh di sản bắt đầu hình thành.