Imperia Sensa Park chọn Đông Tây Land làm đại lý chiến lược phân phối dự án

Việc chính thức trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án Imperia Sensa Park tiếp tục đánh dấu bước tiến mới của Đông Tây Land trong hành trình đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín, đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng đến đúng khách hàng và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc mạnh mẽ, sự hợp tác giữa chủ đầu tư và đơn vị phân phối không đơn thuần là việc mở rộng hệ thống bán hàng. Đây còn là sự gặp gỡ về tầm nhìn, năng lực triển khai và cam kết kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng. Đông Tây Land vừa chính thức trở thành đối tác chiến lược của Imperia Sensa Park – dự án mới thuộc dòng sản phẩm Imperia do MIK Group phát triển tại khu Đông TP.HCM.

Sự kiện là dấu mốc tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng của Đông Tây Land, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và tiềm năng phát triển dài hạn.

Không gian sống cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên

Tọa lạc trên trục đường Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với đường Liên Phường, Imperia Sensa Park sở hữu vị trí đáng chú ý tại khu Đông TP.HCM – khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, hoàn thiện diện mạo đô thị và tiếp tục thu hút nhu cầu an cư thực. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến Vành đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khu vực Thủ Thiêm cũng như các cực phát triển quan trọng của thành phố.

Được phát triển trên quy mô gần 5 ha, dự án theo đuổi định hướng kiến tạo một không gian sống hiện đại, riêng tư và gần gũi thiên nhiên, với mật độ xây dựng 28%; phần lớn diện tích ưu tiên cho cảnh quan, mặt nước, không gian mở và hệ tiện ích nội khu.

Lợi thế cảnh quan kề sông Rạch Chiếc, tạo nên khoảng lùi xanh hiếm có giữa nhịp sống đô thị. Hệ quy hoạch hướng đến trải nghiệm sống cân bằng được thể hiện qua hồ điều hòa, không gian cảnh quan, lối dạo bộ, các khu vực vận động – thư giãn và chuỗi tiện ích dành cho nhiều thế hệ cư dân. Đây là một trong những yếu tố giúp dự án đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng, tích sản dài hạn và kỳ vọng về một chuẩn sống hiện đại tại khu Đông.

Imperia Sensa Park sở hữu vị trí nằm giữa mạng lưới giao thông chiến lược đang định hình diện mạo mới của khu Đông. Ảnh phối cảnh dự án

Imperia Sensa Park cũng ghi dấu bởi sự tham gia của những đối tác quốc tế trong thiết kế và phát triển dự án. Với định hướng kế thừa các tiêu chuẩn của dòng Imperia, dự án được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới trong chiến lược mở rộng hiện diện của MIK Group tại thị trường phía Nam.

Bắt tay cùng năng lực phân phối chuyên nghiệp

Việc Đông Tây Land trở thành đối tác chiến lược - phân phối Imperia Sensa Park là sự ghi nhận cho năng lực phân phối, khả năng phát triển thị trường và hệ thống vận hành đã được doanh nghiệp tích lũy qua nhiều năm. Với danh mục hơn 100 dự án trải dài từ Bắc chí Nam, Đông Tây Land đã từng bước tạo dựng dấu ấn tại nhiều phân khúc, từ đại đô thị, căn hộ cao cấp đến bất động sản biển – nghỉ dưỡng.

Doanh nghiệp hiện sở hữu mạng lưới kinh doanh rộng khắp, đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản cùng quy trình bán hàng chuyên nghiệp. Không chỉ tập trung vào mục tiêu giao dịch, Đông Tây Land chú trọng nghiên cứu sản phẩm, phân tích nhu cầu thị trường và xây dựng giải pháp tư vấn phù hợp cho từng nhóm khách hàng. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp đồng hành cùng chủ đầu tư trong toàn bộ hành trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Với Imperia Sensa Park, Đông Tây Land sẽ phát huy thế mạnh về độ phủ mạng lưới, năng lực truyền thông – tiếp thị tích hợp và khả năng kết nối khách hàng chất lượng. Đội ngũ kinh doanh được định hướng trở thành những chuyên viên tư vấn am hiểu toàn diện về quy hoạch, sản phẩm, tiềm năng khu vực và giá trị dài hạn của dự án; từ đó, mang đến thông tin rõ ràng, minh bạch và trải nghiệm tư vấn chỉn chu cho khách hàng.

Kiến tạo giá trị bền vững từ một mối quan hệ hợp tác

Sự hợp tác giữa Đông Tây Land và chủ đầu tư dự án Imperia Sensa Park không chỉ mở ra một cơ hội kinh doanh mới, mà còn thể hiện sự đồng điệu trong định hướng phát triển: lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả triển khai và quyền lợi khách hàng làm trọng tâm.

Đông Tây Land tin rằng, với lợi thế quy hoạch, vị trí kết nối và định hướng sống cân bằng của Imperia Sensa Park; cùng kinh nghiệm phát triển dự án của MIK Group và năng lực phân phối chuyên nghiệp của Đông Tây Land, dự án sẽ mang đến một lựa chọn đáng giá cho khách hàng đang tìm kiếm không gian sống chất lượng tại khu Đông TP.HCM.

Trên hành trình “Trọn chữ TÍN – vẹn niềm TIN”, Đông Tây Land tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín, mang đến những sản phẩm có giá trị thực và góp phần kiến tạo thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững.