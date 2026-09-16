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Thế giới

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên bồi thường số tiền 'khủng' vì đánh sập văn phòng liên lạc

Minh Hạnh

TPO - Một tòa án tại Seoul ra phán quyết yêu cầu Triều Tiên phải bồi thường khoảng 44,6 tỷ won (tương đương 848 tỷ đồng) cho Chính phủ Hàn Quốc vì hành động phá hủy tòa nhà văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên vào năm 2020.

Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã đưa ra phán quyết này sau 3 năm 3 tháng kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc đệ đơn kiện đầu tiên chống lại Triều Tiên.

Tòa án về cơ bản chấp thuận toàn bộ số tiền 44.626.410.722 won mà phía Hàn Quốc yêu cầu, mặc dù không đưa ra lý do cụ thể cho phán quyết này.

Hai miền bán đảo Triều Tiên đã khai trương văn phòng liên lạc tại Kaesong vào tháng 9/2018 nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác liên Triều. Văn phòng này đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 1/2020 do những lo ngại về đại dịch COVID-19.

Triều Tiên đã cho nổ tung tòa nhà văn phòng liên lạc chung vào ngày 16/6/2020 để phản đối việc Seoul không ngăn chặn được những người đào tẩu Triều Tiên gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Khoảnh khắc Triều Tiên cho phát nổ tòa nhà văn phòng liên lạc chung. (Nguồn: Euronews)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã khởi kiện Triều Tiên vào tháng 6/2023 liên quan đến vụ việc, và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc thực hiện hành động pháp lý chống lại Triều Tiên.

Bộ này ước tính tổng thiệt hại bao gồm 10,25 tỷ won cho tòa nhà văn phòng liên lạc, và 34,45 tỷ won cho một cơ sở hỗ trợ liền kề bị hư hại nghiêm trọng do vụ phá hủy của Triều Tiên.

Các phiên tòa đã diễn ra mà không có sự tham gia của đại diện phía Triều Tiên. Tuy nhiên, dù thắng kiện, phía Hàn Quốc có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thu được khoản bồi thường, tương tự như các vụ kiện dân sự trước đây chống lại Triều Tiên. Hàn Quốc không có biện pháp nào để buộc Bình Nhưỡng phải thực hiện việc chi trả.

Minh Hạnh
Yonhap
#Triều Tiên #Hàn Quốc #văn phòng liên lạc #thành phố biên giới Kaesong #bán đảo Triều Tiên

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