Trực thăng của kênh truyền hình Mỹ đâm xuống phố và cháy rụi

TPO - Một chiếc trực thăng vừa rơi giữa 2 tòa nhà thương mại ở khu ngoại ô TP Los Angeles (Mỹ), khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy trực thăng

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 15/9 (giờ Mỹ), tại Chatsworth, cách trung tâm Los Angeles khoảng 40 km, gần khu vực các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang có mặt để xử lý vụ va chạm xe buýt gây chết người.

Sở cứu hỏa Los Angeles cho biết ba người được xác định tử vong tại hiện trường, một người khác được đưa đến bệnh viện và chưa rõ tình trạng.

Thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, ít nhất một trong những người thiệt mạng là người đi bộ trên mặt đất.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định và giới chức trách chưa cho biết có bao nhiêu người trên chiếc trực thăng. Theo đài KCAL/KCBS, đây là trực thăng của một kênh truyền hình.

“Chúng tôi biết đó là chiếc trực thăng đưa tin và chúng tôi đã mất liên lạc với người của mình”, biên tập viên Colleen Williams của kênh tin tức KNBC nói trong bản tin.

Hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho thấy đó là chiếc máy bay Eurocopter AS350 B2, được sản xuất năm 2004. Đây là loại trực thăng đa dụng, một động cơ được sử dụng khá phổ biến.

Chiếc trực thăng rơi xuống đã gây ra đám cháy lớn và khói đen dày đặc, ngay gần một số phương tiện và hai container hàng cỡ lớn. Cơ quan chức năng cho biết 56 lính cứu hỏa được điều đến hiện trường và đám cháy đã được dập tắt.