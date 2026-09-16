Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi ngăn chặn xu hướng lịch sử thụt lùi

TPO - Hôm nay (16/9), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho rằng các nước nên chấm dứt những hành động mang tính khiêu khích và ngăn chặn sự trỗi dậy của xu hướng lịch sử thụt lùi.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: Reuters)

Ông Đổng nói như vậy trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh về an ninh.

Trong bài phát biểu mang tính khái quát, ông kêu gọi cần có cách tiếp cận mới, bao trùm hơn để giải quyết những căng thẳng quốc tế, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cũng như không trực tiếp chỉ trích các đối thủ.

“Chúng ta phải ghi nhớ những bài học của lịch sử và luôn cảnh giác cao độ trước mọi biểu hiện tiềm ẩn của chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa xét lại lịch sử”, ông Đổng nói.

“Chúng ta không được làm ngơ hay dung túng cho những hành vi như vậy. Bằng cách tập hợp các lực lượng rộng rãi ủng hộ công lý, chúng ta phải ngăn chặn sự trỗi dậy của những tàn dư lịch sử”, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng liên quan đến vấn đề Đài Loan cùng với những nghi ngờ ngày càng lớn về các cam kết an ninh của Mỹ với châu Á.

Như một số nhà phân tích dự đoán, bài phát biểu ông Đổng không trực tiếp chỉ trích Mỹ hay các đồng minh của Washington ở khu vực, trong đó có Nhật Bản.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản lao dốc sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra giả định rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào đảo Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo. Điều này khiến Bắc Kinh nhiều lần cho rằng Nhật Bản đang muốn quay lại quá khứ.

Hàng trăm sĩ quan quân đội, nhà ngoại giao và học giả đến từ hàng chục quốc gia đang tham dự Diễn đàn Hương Sơn kéo dài 3 ngày. Đây là một diễn đàn được coi là đối trọng của Đối thoại Shangri-La ở Singapore.