Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi ngăn chặn xu hướng lịch sử thụt lùi

Bình Giang

TPO - Hôm nay (16/9), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho rằng các nước nên chấm dứt những hành động mang tính khiêu khích và ngăn chặn sự trỗi dậy của xu hướng lịch sử thụt lùi.

dong-quan.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: Reuters)

Ông Đổng nói như vậy trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh về an ninh.

Trong bài phát biểu mang tính khái quát, ông kêu gọi cần có cách tiếp cận mới, bao trùm hơn để giải quyết những căng thẳng quốc tế, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cũng như không trực tiếp chỉ trích các đối thủ.

“Chúng ta phải ghi nhớ những bài học của lịch sử và luôn cảnh giác cao độ trước mọi biểu hiện tiềm ẩn của chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa xét lại lịch sử”, ông Đổng nói.

“Chúng ta không được làm ngơ hay dung túng cho những hành vi như vậy. Bằng cách tập hợp các lực lượng rộng rãi ủng hộ công lý, chúng ta phải ngăn chặn sự trỗi dậy của những tàn dư lịch sử”, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng liên quan đến vấn đề Đài Loan cùng với những nghi ngờ ngày càng lớn về các cam kết an ninh của Mỹ với châu Á.

Như một số nhà phân tích dự đoán, bài phát biểu ông Đổng không trực tiếp chỉ trích Mỹ hay các đồng minh của Washington ở khu vực, trong đó có Nhật Bản.

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản lao dốc sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra giả định rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào đảo Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo. Điều này khiến Bắc Kinh nhiều lần cho rằng Nhật Bản đang muốn quay lại quá khứ.

Hàng trăm sĩ quan quân đội, nhà ngoại giao và học giả đến từ hàng chục quốc gia đang tham dự Diễn đàn Hương Sơn kéo dài 3 ngày. Đây là một diễn đàn được coi là đối trọng của Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Bình Giang
Theo Reuters
#Nhật Bản #Trung Quốc #Diễn đàn Hương Sơn #Lịch sử thụt lùi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe