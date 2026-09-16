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Người lính

Ukraine thử nghiệm vũ khí mới

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết Ukraine đang tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới để đánh chặn máy bay không người lái (UAV), và đã đạt được thành công ban đầu.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Có một dự án phát triển khác đang được thử nghiệm. Đây là sản phẩm do Ukraine phát triển và nó đã đánh trúng mục tiêu, chiếc ‘Shahed’ đã bị phá hủy”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tối 15/9, đề cập đến loại UAV mà quân đội Ukraine thường xuyên phải đối phó.

“Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật cần được hoàn thiện. Chúng ta cần thêm một chút thời gian. Công việc của các nhóm phát triển khác vẫn đang được tiếp tục”, ông Zelensky nói thêm.

Quân đội Ukraine cho biết trong bài đăng trên Facebook, rằng lực lượng nước này đã bắn hạ 187 mục tiêu trên không trong đêm.

Trong phát biểu, ông Zelensky nói rằng 93% tổng số UAV của Nga đã bị đánh chặn trong đêm.

“Đó là một con số đáng kể. Nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn cần nhiều hơn nữa”, ông nói.

Kể từ cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhanh chóng phát triển công nghệ chống UAV và hiện đang cung cấp chuyên môn của mình cho các quốc gia khác, trong đó có một số nước ở Trung Đông.

Ukraine tập trung phát triển các UAV đánh chặn - được xem là phương thức hiệu quả và rẻ hơn để đối phó với máy bay không người lái.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga, vì vậy vẫn phải dựa vào tên lửa đánh chặn từ các đồng minh phương Tây. Kiev cũng đang thúc đẩy việc nhanh chóng phát triển hệ thống phòng không do châu Âu thiết kế, được gọi là Freyja.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/9, ông Zelensky nói rằng các UAV của Nga đã 2 lần “xâm phạm không phận” Moldova khi ông đang ở trên máy bay của mình để quá cảnh qua nước này.

Ông Zelensky nói với mạng truyền hình Mỹ CBS rằng sự việc xảy ra khi ông đang ở Moldova, tại sân bay Chisinau, trên đường đi và trở về từ một chuyến công du nước ngoài.

Ngày 9/9, phát ngôn viên chính phủ Moldova cho biết chuyến bay chở ông Zelensky tới Na Uy bị hoãn, sau khi chính quyền Moldova đóng cửa không phận nước này do cảnh báo UAV.

Moldova cáo buộc 2 UAV của Nga đã xâm nhập không phận trong ngày hôm đó. Một chiếc rơi xuống cánh đồng ở phía bắc thủ đô, gây ra hỏa hoạn, trong khi chiếc thứ hai tiếp tục bay vào không phận Romania.

Ngày 14/9, giới chức Moldova nói rằng 2 UAV đã xâm nhập không phận nước này, mỗi chiếc trong khoảng 10 phút, trong vòng 1 giờ trước buổi trưa.

Hôm 13/9, chiếc UAV của Nga bị cho là đã đánh trúng đoàn tàu chở khách ở khu vực biên giới Ukraine với Ba Lan - quốc gia thành viên NATO, không lâu sau khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và một số nhà ngoại giao châu Âu sử dụng chính tuyến đường sắt này.

Không có thương vong được báo cáo.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#UAV #Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

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