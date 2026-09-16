Triều Tiên tố Mỹ mở rộng liên minh tàu ngầm hạt nhân

TPO - Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang mở rộng “liên minh tàu ngầm hạt nhân”, cho rằng động thái này làm suy yếu an ninh hạt nhân toàn cầu, trong bối cảnh hiệp ước quốc phòng AUKUS giữa Mỹ, Úc và Anh bước sang năm thứ 5.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu ngầm hạt nhân đang được chế tạo, tháng 12/2025. (Ảnh: KCNA/AP)

Ngày 16/5, hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời nhà phân tích quan hệ quốc tế tên Choe Ju Hyon cho rằng Washington đang tăng cường các nỗ lực phổ biến năng lực hạt nhân, cáo buộc một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc theo đuổi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bài bình luận cho rằng hiệp ước AUKUS (Mỹ, Anh hỗ trợ Úc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân) đã trở thành mô hình mà Washington đang tìm cách mở rộng sang các đồng minh khác, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bài bình luận cũng nói đến việc Seoul theo đuổi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và các cuộc thảo luận tương tự tại Tokyo, cho rằng những diễn biến này là lý do Triều Tiên phải tiếp tục xây dựng năng lực răn đe hạt nhân của mình.

Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang vũ khí hạt nhân.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh cho thấy phần thân tàu ngầm đã gần hoàn thiện khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm một xưởng đóng tàu để kiểm tra. Triều Tiên mô tả đây là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp 8.700 tấn, cho biết dự án là một bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân.

Trong một diễn biến khác, KCNA đưa tin phái đoàn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên do Thứ trưởng Kim Kang Il dẫn đầu đã rời Bình Nhưỡng hôm 15/9, để tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 - một hội nghị an ninh khu vực tại Trung Quốc.