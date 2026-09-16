Hai Bộ phản hồi về đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo

TPO - Cử tri đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu đối với người làm công tác giảng dạy, xuống 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về đề xuất này.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi

Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi đối với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo.

Cụ thể, cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của nghề nghiệp.

Theo đó, đối với ngành giáo dục nói chung, giáo viên và người làm công tác giảng dạy nói riêng, cần nghiên cứu quy định theo hướng giảm tuổi nghỉ hưu, với mức 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.

Theo cử tri, việc này nhằm bảo đảm sức khỏe của người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo. (Ảnh minh họa)

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động muốn được hưởng lương hưu hằng tháng phải đồng thời đáp ứng hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm bảo đảm sự hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng và thời gian hưởng, qua đó góp phần bảo đảm sự cân đối, bền vững lâu dài của quỹ bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ nêu rõ, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được Trung ương thảo luận trong quá trình xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và thống nhất thông qua Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

Theo Bộ Nội vụ, Bộ luật Lao động năm 2019 không quy định việc tăng ngay tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ mà thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Đối với những người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường, với gian nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp.

Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, nếu có nguyện vọng, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường. Trường hợp này không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu

Trả lời vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với giáo viên mầm non, do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, Luật Nhà giáo quy định nếu có nguyện vọng, giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của toàn bộ đội ngũ nhà giáo xuống 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là vấn đề liên quan đến chính sách chung về tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Do đó, vấn đề này cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về tác động đối với nguồn nhân lực ngành giáo dục, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng đội ngũ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu.