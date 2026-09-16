'Khu nhà giàu' Thảo Điền bao giờ hết ngập?

TPO - Nhiều tuyến đường tại khu dân cư Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM vẫn ngập khi mưa lớn, nhất là lúc trùng với thời điểm triều cường. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực này được thi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Khu dân cư Thảo Điền, phường An Khánh được mệnh danh là "khu nhà giàu" vì có nhiều biệt thự triệu USD và là một trong những khu vực có giá bất động sản cao nhất TPHCM.

Tuy nhiên, nghịch lý là nhiều năm qua, nơi đây vẫn thường xuyên đối mặt tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn, đặc biệt là tại các tuyến đường Thảo Điền, Quốc Hương, Xuân Thủy và Nguyễn Văn Hưởng.

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm qua. Khi mưa lớn xảy ra cùng lúc với triều cường, nước dâng nhanh nhưng rút chậm, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Khu dân cư Thảo Điền thường xuyên xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn.

Chiều 15/9, theo ghi nhận của PV, khu vực Thảo Điền xuất hiện mưa cục bộ. Nước đọng trên một số đoạn đường khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ông Lê Thanh Tùng, bảo vệ một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Hưởng, cho biết cơn mưa chỉ gây ngập nhẹ so với những đợt mưa lớn trước đó.

“Chiều tối 10/9, mưa lớn kéo dài, nước ngập lên tới đầu gối”, ông Tùng cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, các tuyến đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng và Thảo Điền có địa hình thấp, mưa lớn và năng lực của hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu đã gây ra tình trạng ngập úng.

Nước đọng trên một số tuyến đường ở khu dân cư Thảo Điền sau cơn mưa vào chiều 15/9.

Mặt đường và vỉa hè đường Nguyễn Văn Hưởng đang được nâng cấp với cao độ tối thiểu 1,9 m. Ảnh: Hữu Huy.

Trước thực trạng trên, dự án cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng được Sở Giao thông Vận tải TPHCM (nay là Sở Xây dựng), phê duyệt từ năm 2017.

Tuy nhiên, dự án trải qua nhiều lần thay đổi cơ quan thực hiện. Sau khi TPHCM sắp xếp lại đơn vị hành chính, dự án tiếp tục được chuyển giao cho Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TPHCM làm chủ đầu tư.

Ngày 25/10/2025, dự án bắt đầu được thi công. Tổng vốn thực hiện dự án là gần 224 tỷ đồng.

Thông tin về dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường ở khu dân cư Thảo Điền.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, đến nay các hạng mục cống thoát nước, nâng mặt đường và vỉa hè dự án đã cơ bản hoàn thành. Riêng hai trạm bơm vẫn đang được xây dựng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Theo thiết kế, dự án xây dựng hai trạm bơm với tổng công suất 13.500 m³/giờ. Trong đó, một trạm có công suất 3.500 m³/giờ, trạm còn lại được xây dựng cuối rạch Dừa, giáp sông Sài Gòn, có công suất 10.000 m³/giờ.

Hệ thống cống thoát nước mới cũng được xây dựng đồng bộ, gồm các tuyến cống đường kính 800 mm và cống hộp kích thước từ 1,6x1,6 m đến 2,5x2,5 m.

Trạm bơm công suất 3.500m³/h trên đường Nguyễn Văn Hưởng đang được thi công. Ảnh: Hữu Huy.

Các tuyến cống này có nhiệm vụ thu gom nước từ khu vực, dẫn về các trạm bơm để bơm thoát ra sông Sài Gòn. Khi hoàn thành, hệ thống được kỳ vọng tăng khả năng tiêu thoát nước, nhất là trong những trận mưa lớn hoặc thời điểm mưa kết hợp triều cường.

Bên cạnh hệ thống thoát nước, dự án cũng nâng cấp mặt đường và vỉa hè. Cao độ hoàn thiện của các hạng mục này được thiết kế tối thiểu 1,9 m.

Việc dự án hoàn thành và đưa hai trạm bơm vào vận hành được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng thoát nước cho khu dân cư Thảo Điền - nơi được đầu tư mạnh về hạ tầng, bất động sản nhưng nhiều năm vẫn phải sống chung với tình trạng ngập nặng sau những trận mưa lớn.