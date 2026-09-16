170 triệu người xem phim ngắn mỗi ngày

TPO - Phim ngắn đang dần thay thế phim truyền hình truyền thống. Riêng một nền tảng phát hành phim ngắn thu hút tới 170 triệu người dùng. Tuy nhiên, người được hưởng lợi không phải nhà làm phim. Thậm chí, các diễn viên, ê-kíp làm phim còn bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Trang 163 mới đây đã có bài phân tích hiện trạng thị trường phim truyền hình Trung Quốc và kết luận: Thị trường phim ngắn đã vượt qua phim dài tập truyền thống cả về lượt xem và lượng người dùng.

Phim ngắn bành trướng

Theo 163, Hongguo Short Drama - nền tảng sản xuất và phát hành phim ngắn đã đạt 168 triệu người dùng hoạt động hằng ngày, vượt qua tổng số người dùng của 4 nền tảng giải trí lớn nhất Trung Quốc hiện tại là Tencent Video, iQiyi, Youku và Mango TV cộng lại.

Hongguo (Hồng Quả) chỉ mới chính thức ra mắt vào giữa năm 2023, chỉ sau 3 năm, nền tảng này đã vượt qua các "đại gia" khác, đạt được thành tựu mà những nền tảng video khác phải mất hơn 10 năm chạm tới.

Đầu năm 2026, lượng người dùng hằng ngày trên Hồng Quả mới chạm mốc 100 triệu, đến tháng 9, đã tăng gần 70 triệu người dùng.

Phim ngắn thu hút gần 170 triệu người xem mỗi ngày chỉ tính riêng trên nền tảng Hồng Quả.

Theo 163, sự phát triển của Hồng Quả thể hiện sự dịch chuyển thói quen xem phim của khán giả. Phim ngắn với nhịp độ nhanh, nội dung dồn dập những khoảnh khắc gay cấn rất thu hút người xem, thậm chí "gây nghiện".

Hồng Quả có hai phương thức vận hành. Một là tự sản xuất, hai là mua lại phim của người làm phim. Trong đó, nhóm tự thực hiện tác phẩm phải tự chịu trách nhiệm về chi phí sản xuất. Nền tảng cung cấp dịch vụ xem phim, phân chia lợi nhuận với người làm nội dung theo lượt xem, phía sản xuất là bên chịu rủi ro nhiều hơn.

Mặt khác, người dùng không phải đăng ký thành viên, có thể mua lẻ từng tác phẩm với giá 9,9 NDT, được đánh giá là không quá đắt. Trong đó nhiều phim được phát sóng miễn phí. Hồng Quả ít phải chịu rủi ro nếu tác phẩm không thành công. Ngay cả khi phim có lượt xem thấp, nền tảng cũng nhận được tiền từ các nhà quảng cáo.

Ngược lại, các nền tảng như iQiyi, Tencent Video và Youku mua phim với chi phí cao, vì vậy nền tảng là bên chịu nhiều rủi ro hơn. Nền tảng yêu cầu người dùng cần đăng ký thành viên mới có thể xem phim. Chi phí sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập hạng S lên tới hơn 100 triệu NDT, và những nền tảng này phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu NDT để mua bản quyền. Chi phí nội dung hàng năm lên tới hàng chục tỷ NDT, đây là khoản chi phí cố định. Vì vậy, nền tảng khó có thể cung cấp sản phẩm miễn phí cho người dùng.

Theo 163, ưu điểm của việc sản xuất phim ngắn còn nằm ở việc chi phí thấp hơn 100 lần so với phim dài tập truyền thống. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư từ bỏ phim truyền hình kiểu cũ, chuyển sang đầu tư sản xuất phim ngắn để thu lời nhanh. Các dự án phim dài tập được khai máy trong năm giảm 60% so với năm 2025.

Phim ngắn nội dung phong phú, hình ảnh ngày càng hoàn thiện.

Ai được hưởng lợi?

Theo QQ, thị trường Trung Quốc bùng nổ, nhưng người được hưởng lợi không phải người làm nội dung. Theo cách vận hành của Hồng Quả, nền tảng nắm người dùng, dữ liệu, thuật toán, quảng cáo và quyền phân phối. Nhà sản xuất muốn nội dung được nhìn thấy vẫn phải dựa vào nền tảng. Khi phim bùng nổ, nền tảng cũng là phía được hưởng lợi nhiều hơn.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, phim ngắn do AI sản xuất trên Douyin đạt khoảng 220.000 bộ, nhưng chỉ có hơn 1.000 bộ đạt 100 triệu lượt xem, tương đương chưa tới 0,5%. Với 100 triệu lượt xem, nhà sản xuất thu về khoảng 50.000 NDT, chưa trừ đi chi phí kịch bản, sản xuất, nhân công, quảng bá...

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc làm phim trở nên dễ dàng và chi phí sản xuất giảm mạnh, nhưng cũng kéo giá trị trung bình của một tác phẩm xuống. Hàng trăm nghìn bộ phim xuất hiện mỗi năm, người làm nội dung phải phụ thuộc vào thuật toán của nền tảng mới có thể đưa tác phẩm của mình tới trước mắt người dùng, còn phần lớn nội dung sẽ chìm xuống.

Nền tảng thu về nhiều tác phẩm, khán giả có nhiều nội dung để xem, nhưng người làm nội dung phải cạnh tranh để lọt vào top phim bùng nổ 0,5%. Thị trường phim ngắn có thể đang rất lớn, nhưng lợi nhuận nhà sản xuất không nhiều. Đây chính là mặt trái của việc thị trường phim ngắn AI bùng nổ quá nhanh.

Phim AI dần thay thế phim người thật đóng vì chi phí rẻ, sản xuất nhanh.

Không chỉ có người làm nội dung gặp khó, thị trường AI mở rộng cũng "cướp chén cơm" của các diễn viên phim ngắn, nhân viên hậu kỳ. Từ năm 2024, thù lao theo giờ dành cho diễn viên phim ngắn đã giảm mạnh, năm nay còn biến động hơn. Những thay đổi năm nay thậm chí còn lớn hơn.

Hiện tại, trong số 10 phim ngắn được yêu thích nhất trên Hồng Quả vào tháng 8, có 9 phim do AI thực hiện, chỉ có tác phẩm do người đóng.

Theo 163, một phim ngắn cao cấp có chi phí khoảng 1,5 triệu NDT, nhưng chi phí phim do AI sản xuất chỉ cùng tiêu chuẩn chỉ từ 150.000 đến 200.000 NDT, tức là chỉ bằng khoảng một phần mười. Sự chênh lệch chi phí giữa quay phim trực tiếp và sản xuất bằng AI có thể lên tới 100 lần.

Làn sóng trí tuệ nhân tạo đang càn quét khắp thế giới, nhưng lại gây khó khăn cho những người đóng vai trò là diễn viên trong đời thực.

Năm 2025, Trung tâm sản xuất phim truyền hình màn ảnh dọc của Hoành Điếm đã quay 4.016 phim ngắn trong một năm. Cùng lúc có khoảng 40-50 đoàn làm phim làm việc trong một ngày, tạo công việc cho 140.000 diễn viên quần chúng.

Năm 2026, tỷ lệ studio trống lên tới gần 80%, doanh thu quý đầu tiên của phim trường Hoành Điếm đạt 582 triệu NDT, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng giảm đến 88%.

Phim ngắn bùng nổ nhưng nhà làm phim không phải người được hưởng lợi.

Nhiều diễn viên phim ngắn không có vai diễn đã đi làm tài xế giao đồ ăn. Công việc của diễn viên quần chúng thiếu tính sáng tạo và lặp lại. Đây chính xác là loại lao động mà trí tuệ nhân tạo (AI) dễ dàng thay thế nhất.