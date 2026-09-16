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Hà Nội: Căn hộ chung cư bốc cháy ngùn ngụt

Thanh Hà

TPO - Khoảng 8h30 sáng 16/9, một căn hộ tại tầng 12, tòa HH2, số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Lửa bốc cháy dữ dội bên trong căn hộ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Tại hiện trường, vụ cháy khiến căn hộ tầng trên bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đây là vụ cháy thứ hai được ghi nhận tại cụm chung cư số 90 Nguyễn Tuân trong tháng 9. Trước đó, ngày 6/9, một căn hộ tại tầng 9, tòa HH1 cũng xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm đó, trong căn hộ có 3 mẹ con, tất cả đều thoát ra ngoài an toàn.

Thanh Hà
#Cháy chung cư Hà Nội #Cụm chung cư 90 Nguyễn Tuân #Cứu hộ cứu nạn #Nguyên nhân cháy #An toàn phòng cháy #Hà Nội

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