Thời tiết miền Bắc từ nay đến cuối tháng 9 như thế nào?

TPO - Dự báo đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc kết thúc vào ngày 17/9. Sau đó miền Bắc sẽ có nhiều ngày ít mưa, nắng nhẹ, mang thời tiết đặc trưng mùa thu.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Bắc và miền Trung đang trải qua một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với một vùng áp thấp nhiệt đới (đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Trị ngày 12/9, sau suy yếu thành vùng áp thấp di chuyển sang khu vực Trung Lào), kết hợp với gió mùa Đông Bắc đầu mùa.

Trong đó, giai đoạn từ đêm 9/9 đến ngày 12/9, mưa tập trung ở Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi. Huế là nơi mưa lớn nhất với lượng mưa phổ biến 300-450mm, riêng đỉnh Bạch Mã - "rốn mưa" của Việt Nam và thế giới mưa gần 1.100mm. Thành phố Đà Nẵng mưa phổ biến 200-400mm, Quảng Ngãi từ 100-120mm.

Giai đoạn từ đêm 12/9 đến ngày 15/9, mưa tập trung ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm. Đợt này Hà Nội cũng hứng chịu mưa lớn nhất từ đầu mùa.

Một điều đáng lưu ý, theo ông Khiêm, so với cùng kỳ năm 2025 – năm xuất hiện mưa kỷ lục tại nhiều nơi, tổng lượng mưa năm nay phổ biến vẫn cao hơn, riêng các khu vực Trung du Đồng bằng Bắc bộ, khu vực miền Trung từ Thanh Hóa- phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có lượng mưa cao hơn từ 80-200mm, riêng khu vực Hà Tĩnh- Đà Nẵng cao hơn 300-500mm.

Trong hai ngày 16-17/9, mưa lớn còn tiếp tục tại khu vực miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An.

Ông Khiêm thông tin thêm, trong hai ngày 16-17/9, mưa lớn còn tiếp tục ở miền Bắc và miền Trung.

Trong đó, khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Lạng Sơn, phía Nam tỉnh Sơn La, phía Bắc các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 16/9, Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Trị Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo sau đợt này, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cải thiện. Tại miền Bắc, từ ngày 18-30/9 dự báo phổ biến ít mưa, trời nắng nhẹ, mang hình thái điển hình của mùa thu.

Miền Bắc đón thời tiết đẹp từ ngày 18/9.

Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế còn mưa rải rác đến ngày 18/9, sau đó từ ngày 19-30/9, thời tiết đẹp, ít mưa, nắng nhẹ.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tháng 9 duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, tuy nhiên ít khả năng xảy ra mưa cường độ lớn trên diện rộng.

Ông Khiêm cũng thông tin, từ nay đến cuối tháng 9 chưa có dấu hiệu xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.