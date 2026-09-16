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Nhiều tài xế bị phạt 'nguội' từ phản ánh vi phạm qua VNeTraffic

Nguyễn Tiến

TPO - Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT Tây Ninh xác minh, xử phạt 4 tài xế với tổng số tiền 11,6 triệu đồng.

Ngày 16/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 tài xế ô tô sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo đó, qua nội dung, hình ảnh do người dân gửi đến Cục CSGT trên ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và xác định các tài xế có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Các lỗi được xác định gồm: vượt xe trong trường hợp không được vượt; điều khiển xe đi không đúng làn đường, phần đường, trong đó có trường hợp đi vào làn đường ngược chiều; không tuân thủ quy tắc nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau và chuyển hướng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT số 3 đã xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và mời các tài xế đến làm việc. Tại cơ quan CSGT, các tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

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Một tài xế bị xử phạt sau khi bị người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic.

Tổng số tiền phạt đối với 4 tài xế là 11,6 triệu đồng. Ngoài ra, 2 trường hợp bị trừ 2 điểm trên mỗi giấy phép lái xe.

Nguyễn Tiến
#xử phạt giao thông #xử phạt #VNeTraffic #Tây Ninh #an toàn giao thông #phản ánh #vi phạn giao thông

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