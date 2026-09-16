Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác cán bộ

TPO - Tỉnh ủy Lào Cai vừa ổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Chiều 15/9, tại xã Chấn Thịnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai dự và chủ trì Hội nghị.

Theo quyết định, ông Đồng Mạnh Linh thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Chấn Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đồng Mạnh Linh, tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh Đồng Mạnh Linh.

Ông Nguyễn Thế Phước đề nghị Ban Chấp hành, chính quyền và các đoàn thể xã Chấn Thịnh luôn giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để ông Đồng Mạnh Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tin tưởng ông Đồng Mạnh Linh - tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy xã Chấn Thịnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Anh Đồng Mạnh Linh, tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đồng Mạnh Linh khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm sẵn có, cùng tập thể Đảng bộ xã Chấn Thịnh giữ vững đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.