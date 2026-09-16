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CLIP: Căng dây vượt nước lũ, đưa người dân đi cấp cứu trong đêm mưa Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Lũ dâng cao, dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng căng dây, đưa một phụ nữ vượt qua 3 cầu tràn để kịp đến bệnh viện trong đêm.

Lực lượng chức năng vượt lũ, đưa người dân i cấp cứu trong đêm mưa ở xã Tam Thái (Nghệ An).

Sáng 16/9, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương, công an, bộ đội đã vượt nước lũ, hỗ trợ đưa một người dân nghi đau ruột thừa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Trước đó vào khoảng 19h ngày 15/9, chính quyền xã Tam Thái (Nghệ An) nhận được tin báo về việc chị Vi Thị S. (38 tuổi, trú bản Phồng) đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa.

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Lực lượng công an, bộ đội ở xã Tam Thái vượt lũ, đưa người phụ nữ nghi đau ruột thừa đi cấp cứu trong đêm.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các khe, suối trên địa bàn xã Tam Thái dâng cao. Ba cầu tràn trên tuyến tỉnh lộ 541B hướng vào bản Phồng bị ngập nặng, khiến việc đi lại khó khăn và nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp của người dân, Công an xã Tam Thái phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và đơn vị chức năng nhanh chóng triển khai phương án đưa người bệnh đi cấp cứu.

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Lực lượng chức năng cõng người phụ nữ qua 3 cầu tràn bị ngập sâu trong lũ.

Khoảng 21h20 cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận, căng dây hỗ trợ chị S. vượt qua 3 cầu tràn đang ngập trong lũ để đến Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu kịp thời.

Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết thêm, đến sáng 16/9, thời tiết trên địa bàn vẫn có mưa lớn. Nước tại các khe, suối lên nhanh, nhiều vị trí xuất hiện dòng chảy mạnh, gây chia cắt các bản vùng trong. Chính quyền địa phương đã lập các chốt chặn, cấm người dân đi qua khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Được biết, mưa lớn gây ngập các cầu tràn nên hiện vẫn còn 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu trên địa bàn xã Tam Thái đang bị cô lập.

Không chỉ tại Tam Thái, mưa lớn cũng khiến nhiều địa bàn khác ở Nghệ An ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng. Các lực lượng chức năng được huy động ứng trực, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Ngọc Tú
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