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Pháp luật

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Khám xét căn hộ chứa gái bán dâm giá 9 triệu đồng/lượt, phát hiện thêm đường dây ma túy

Hoàng An

TPO - Quá trình khám xét căn hộ chung cư cao cấp chứa gái bán dâm giá 8 - 9 triệu đồng/lượt, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện thêm đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16/9, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bảo Khánh (SN 1992, trú ở phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, bị can Dương Minh Tâm (SN 2002, ở phường Vĩnh Hưng) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị can Bùi Bách Nghĩa (SN 1992, ở xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) và Lưu Văn Tiến (SN 2002, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.

Khoảng 18h30 ngày 11/3/2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội kiểm tra hành chính tại Khách sạn Mỹ Lan (trên phố Bà Triệu) phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng môi giới vụ mua bán dâm là bị can Bùi Bách Nghĩa và Lưu Văn Tiến.

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Ảnh minh họa.

Theo điều tra, bị can Bùi Bách Nghĩa đã lập tài khoản Telegram "Khầy đây” để quản trị hai nhóm kín nhằm hoạt động môi giới mại dâm. Nghĩa còn tham gia các hội nhóm do người khác thành lập trên mạng xã hội Zalo để tìm kiếm khách hàng và kết nối với các gái bán dâm.

Bùi Bách Nghĩa đăng thông tin tìm gái bán dâm để các cô gái biết, gửi hình ảnh khêu gợi cho đối tượng. Sau đó, bị can sử dụng những hình ảnh này gửi cho đàn ông có nhu cầu mua dâm lựa chọn, thỏa thuận giá cả. Cáo buộc xác định, sau mỗi lần môi giới mại dâm thành công, Nghĩa được hưởng 2 - 3 triệu đồng.

Từ ngày 7/3 đến 11/3/2026, Nghĩa thực hiện 4 lần môi giới mại dâm và hưởng lợi bất chính số tiền 11 triệu đồng.

Trong hội nhóm bị can Nghĩa hoạt động, Lưu Văn Tiến cũng một lần tham gia môi giới mại dâm, hưởng lợi 1 triệu đồng. Nghĩa và Tiến thường đưa khách đến khách sạn Mỹ Lan để mua bán dâm với giá 8 - 9 triệu đồng/lượt.

Ngoài việc môi giới mại dâm thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Nghĩa còn thuê căn hộ chung cư cao cấp làm nơi để 3 gái bán dâm ăn ở, sinh hoạt, đồng thời chờ đối tượng này kiếm khách và điều đi phục vụ khách.

Khám xét căn hộ trên, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật có chứa chất ma túy. Số ma túy này liên quan đến bị can Dương Minh Tâm, Nguyễn Bảo Khánh và đối tượng tên Đào Xuân Hòa (SN 1992, ở Hà Nội) đang bỏ trốn.

Cơ quan truy tố cho rằng, khoảng tháng 8/2025, Đào Xuân Hòa thuê nhà ở phố Đội Cấn (Hà Nội) để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hòa là người trực tiếp giao dịch mua, rồi liên hệ với khách hàng để thỏa thuận giá cả. Bị can Khánh được Hòa nhiệm vụ cân, chia nhỏ ma túy cho khách, cất ma túy vào các thùng nhỏ rồi đóng gói, đặt giao hàng qua ứng dụng hoặc Khánh tự mang hàng giao cho khách theo chỉ đạo.

Trong số các khách hàng của Hòa có cô gái bán dâm tên T. trong đường dây mại dâm của Bùi Bách Nghĩa. Ngày 9/3/2026, gái bán dâm T. mua 1 chỉ Ketamine với giá 3,7 triệu đồng để mang về dùng chung với đồng nghiệp cùng bán dâm.

Làm việc cho Hòa, Khánh được trả công bằng cách cho sử dụng ma túy miễn phí hoặc được trả 1 triệu đồng trong khoảng 2 - 3 ngày.

Hiện đối tượng Đào Xuân Hòa bỏ trốn, khi nào bắt được xử lý sau.

Hoàng An
#Ma túy #bán dâm #Căn hộ chứa gái bán dâm #Mua bán ma túy #Môi giới mại dâm

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