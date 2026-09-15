Xác minh vụ nghi mất đá tang vật giá trị lớn ở Gia Lai

TPO - UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai đang kiểm tra, đối chiếu, xác minh việc nghi mất đá tang vật trong vụ xử phạt vi phạm hành chính 77,6m3 đá bazan khu vực núi Cheng Leng, thuộc xã này.

Ngày 15/9, ông Trần Minh Tâm – Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị chuyên môn đang tiến hành kiểm tra, đối chiếu, xác minh vụ việc nghi mất số lượng lớn đá tang vật tại khu vực núi Cheng Leng, xã Ia Hrú.

Theo đó, ngày 12/1/2024, UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (cũ) có quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Ngạn (trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) 225 triệu đồng vì khai thác đá trái phép vào ngày 3/12/2023 tại khu vực Cheng Leng, tổng khối lượng hơn 77,6m3.

﻿ Hiện trường thời điểm vừa mới xử phạt (ảnh trái) 77,6m3 đá vi phạm và ảnh hiện trường thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận chỉ còn lại số ít đá tại khu vực núi Cheng Leng.

Liên quan tới vụ việc này, ngày 27/7/2026, ông Nguyễn Văn Ngạn có đơn đề nghị kiểm tra, xác minh việc quản lý tang vật bị tịch thu. Trong đơn ông Ngạn nêu, 77,6m3 đá tang vật sau khi xử phạt hành chính đã được giao cho UBND xã Ia Hrú.

Ông Ngạn cho biết, bản thân là người trực tiếp khai thác số đá trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nên biết đặc điểm, chủng loại, kích thước cũng như vị trí tập kết của số đá khi bị tịch thu. Qua quá trình theo dõi, tìm hiểu và thu thập thông tin, ông Ngạn cho rằng số tang vật đã bị mất nhiều.

“Ông L. ở xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai đã nhiều lần sử dụng xe cẩu vận chuyển các khối đá từ khu vực tập kết tang vật về khuôn viên nhà ở. Tôi có hình ảnh phương tiện vận chuyển, có tài liệu liên quan và sẽ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu”, ông Ngạn nói.

UBND xã Ia Hrú đang phối hợp xác minh nguồn gốc của lượng lớn đá bazan cách địa điểm khu vực núi Cheng Leng chừng 3km.

Theo ông Ngạn, giá thị trường của mỗi tảng đá bazan từ 10 đến 40 triệu đồng, tuỳ độ lớn, đẹp.

Liên quan tới vụ việc này, UBND xã Ia Hrú cũng đã có công văn gửi UBND xã Pờ Tó đề nghị phối hợp xác minh, điều tra, thông báo cho ông L. (thường gọi là Phi Long, trú làng Pờ Tó, xã Pờ Tó) không tự ý di chuyển, mua bán đối với các khối đá bazan tại khuôn viên gia đình nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.