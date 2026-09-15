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Pháp luật

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Phát tán nhiều video có nội dung riêng tư của bạn gái lên mạng

Cảnh Kỳ

TPO - Do phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm, Khoa đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán 6 đoạn video có nội dung riêng tư của chị P.T đến nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp của chị T.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Anh Khoa (SN 1991, trú xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác”.

Theo kết quả điều tra, do phát sinh mâu thuẫn tình cảm, Khoa đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán 6 đoạn video có nội dung riêng tư của chị P.T đến nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp của chị T, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công việc của bị hại.

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Công an thi hành quyết định đối với Đoàn Anh Khoa.

Hành vi của Khoa vi phạm quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần kịp thời phản ánh, trình báo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết khách quan, đúng quy định. Tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán hình ảnh, video, thông tin, lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cảnh Kỳ
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