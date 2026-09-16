TPHCM: Rào chắn thi công tuyến metro số 2: Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ‘ngộp thở’, ùn tắc kéo dài

TPO - Sáng 16/9, nhiều tuyến đường kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài khi một phần mặt đường được rào chắn để thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Video: Giao thông ùn ứ ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất vào sáng 16/9.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 16/9, lượng phương tiện trên đường Trường Chinh tăng cao. Đoạn từ giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên đến Trường Chinh - Cộng Hòa, dòng xe nối dài, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

Khu vực nhà ga ST9 (Bà Quẹo) trên đường Trường Chinh được rào chắn một phần lòng đường để phục vụ thi công. Mặt đường bị thu hẹp, trong khi các phương tiện vẫn được phép lưu thông qua khu vực.

Trường Chinh là trục đường quan trọng kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất, nên thường có mật độ phương tiện rất lớn.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo các phương tiện đi từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố lựa chọn lộ trình thay thế nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là trong giờ cao điểm.

Cụ thể, phương tiện có thể đi theo lộ trình 1: Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Không chỉ Trường Chinh, một số vị trí trên đường Cách Mạng Tháng Tám cũng được rào chắn để thi công metro số 2. Việc thu hẹp mặt đường khiến giao thông qua các khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

“Giờ cao điểm ở đây vốn đã đông, nay đường bị rào chắn nên xe càng dồn lại. Có lúc tôi phải nhích từng chút mới đi qua được”, bà Lê Thị Tám Em (ngụ phường Bảy Hiền) chia sẻ.

Chùm ảnh ghi nhận vào sáng 16/9

Giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên ùn tắc trong giờ cao điểm sáng 16/9. Ảnh: Hữu Huy

Thông báo được treo trên đường Trường Chinh. Ảnh: Hữu Huy

Theo ghi nhận của PV, trong giờ cao điểm sáng 16/9, nhiều phương tiện không chọn lộ trình thay thế (rẽ vào đường Chế Lan Viên) mà tiếp tục đi thẳng, khiến áp lực dồn ép ở nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa. Ảnh: Hữu Huy

Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút trên đường Trường Chinh (hướng về nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa). Ảnh: Hữu Huy

Xe buýt "chôn chân" giữa dòng phương tiện (đoạn qua khu vực thi công nhà ga ST9 của tuyến metro số 2 TPHCM).

Một phần làn đường Trường Chinh được rào chắn để thi công, gây áp lực di chuyển lớn qua khu vực.

Giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên ken đặc phương tiện.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Trường Chinh (hướng về nút giao với đường Cộng Hòa).

Đến hơn 8 giờ sáng, giao thông qua khu vực vẫn ùn ứ kéo dài. Ảnh: Hữu Huy

Khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám đang thi công và lộ trình thay thế dành cho các phương tiện. Ảnh: Hữu Huy

Rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám phục vụ dự án metro số 2 TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Phương tiện ùn ứ qua khu vực rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Hữu Huy

Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng đã tổ chức lại giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng cấm ô tô lưu thông một chiều từ đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: Hữu Huy

Phần lớn mặt đường Cách Mạng Tháng Tám đã được rào chắn để làm công trường. Ảnh: Hữu Huy

Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng từ công viên Lê Thị Riêng đi nút giao Bảy Hiền). Ảnh: Hữu Huy

Khu vực nút giao Công Trường Dân Chủ cũng xuất hiện các đoạn rào chắn để phục vụ dự án metro số 2. Ảnh: Hữu Huy