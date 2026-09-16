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TPHCM:

Rào chắn thi công tuyến metro số 2: Cửa ngõ Tân Sơn Nhất ‘ngộp thở’, ùn tắc kéo dài

Hữu Huy

TPO - Sáng 16/9, nhiều tuyến đường kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài khi một phần mặt đường được rào chắn để thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Video: Giao thông ùn ứ ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất vào sáng 16/9.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 16/9, lượng phương tiện trên đường Trường Chinh tăng cao. Đoạn từ giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên đến Trường Chinh - Cộng Hòa, dòng xe nối dài, di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

Khu vực nhà ga ST9 (Bà Quẹo) trên đường Trường Chinh được rào chắn một phần lòng đường để phục vụ thi công. Mặt đường bị thu hẹp, trong khi các phương tiện vẫn được phép lưu thông qua khu vực.

Trường Chinh là trục đường quan trọng kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất, nên thường có mật độ phương tiện rất lớn.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo các phương tiện đi từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố lựa chọn lộ trình thay thế nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là trong giờ cao điểm.

Cụ thể, phương tiện có thể đi theo lộ trình 1: Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Không chỉ Trường Chinh, một số vị trí trên đường Cách Mạng Tháng Tám cũng được rào chắn để thi công metro số 2. Việc thu hẹp mặt đường khiến giao thông qua các khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

“Giờ cao điểm ở đây vốn đã đông, nay đường bị rào chắn nên xe càng dồn lại. Có lúc tôi phải nhích từng chút mới đi qua được”, bà Lê Thị Tám Em (ngụ phường Bảy Hiền) chia sẻ.

Chùm ảnh ghi nhận vào sáng 16/9

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Giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên ùn tắc trong giờ cao điểm sáng 16/9. Ảnh: Hữu Huy
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Thông báo được treo trên đường Trường Chinh. Ảnh: Hữu Huy
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Theo ghi nhận của PV, trong giờ cao điểm sáng 16/9, nhiều phương tiện không chọn lộ trình thay thế (rẽ vào đường Chế Lan Viên) mà tiếp tục đi thẳng, khiến áp lực dồn ép ở nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa. Ảnh: Hữu Huy
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Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút trên đường Trường Chinh (hướng về nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa). Ảnh: Hữu Huy
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Xe buýt "chôn chân" giữa dòng phương tiện (đoạn qua khu vực thi công nhà ga ST9 của tuyến metro số 2 TPHCM).
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Một phần làn đường Trường Chinh được rào chắn để thi công, gây áp lực di chuyển lớn qua khu vực.
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Giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên ken đặc phương tiện.
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Hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Trường Chinh (hướng về nút giao với đường Cộng Hòa).
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Đến hơn 8 giờ sáng, giao thông qua khu vực vẫn ùn ứ kéo dài. Ảnh: Hữu Huy
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Khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám đang thi công và lộ trình thay thế dành cho các phương tiện. Ảnh: Hữu Huy
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Rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám phục vụ dự án metro số 2 TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
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Phương tiện ùn ứ qua khu vực rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Hữu Huy
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Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng đã tổ chức lại giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng cấm ô tô lưu thông một chiều từ đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: Hữu Huy
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Phần lớn mặt đường Cách Mạng Tháng Tám đã được rào chắn để làm công trường. Ảnh: Hữu Huy
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Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám (hướng từ công viên Lê Thị Riêng đi nút giao Bảy Hiền). Ảnh: Hữu Huy
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Khu vực nút giao Công Trường Dân Chủ cũng xuất hiện các đoạn rào chắn để phục vụ dự án metro số 2. Ảnh: Hữu Huy

Trước đó, chia sẻ với PV, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết khi triển khai các nhà ga ngầm trên tuyến metro số 2, việc tổ chức giao thông sẽ có những thay đổi nhất định. Một số đoạn đường sẽ phải dựng rào chắn phục vụ thi công.

“Chúng tôi đã tính toán rất kỹ để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động giao thông. Tuy nhiên, đối với một dự án hạ tầng quy mô lớn như metro, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định trong quá trình thi công. Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kiểm soát công trường, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân” - ông Bằng thông tin.

Lãnh đạo MAUR mong người dân sống dọc tuyến cũng như người tham gia giao thông chia sẻ với những khó khăn trước mắt để thành phố sớm có được tuyến metro số 2 vào năm 2030.

“Đây là tuyến đường sắt đô thị có vai trò rất quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần giảm tải cho các trục giao thông như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và tạo động lực phát triển không gian đô thị trong tương lai”- ông Phan Công Bằng thông tin.

Hữu Huy
#Tân Sơn Nhất #giao thông #metro số 2 #ùn tắc #thi công #TPHCM #đường phố

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