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Pháp luật

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Con dâu sát hại mẹ chồng vì mâu thuẫn gia đình

Chúc Trí - P. Thanh

TPO - Tức giận vì những mâu thuẫn dồn nén trong quá trình chung sống với mẹ chồng, người phụ nữ 36 tuổi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ chồng tử vong tại nhà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1990, ngụ xã Tân Phú Trung) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân là bà L.T.T (SN 1970) – mẹ chồng Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/9, Công an xã Tân Phú Trung nhận được tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông Cao Minh Lễ (SN 1969, ngụ xã Tân Phú Trung). Nhận tin, công an xã đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và bắt giữ Huỳnh Thị Nghĩa.

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Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với Nghĩa về hành vi giết người. Ảnh: CA ĐT

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi giết mẹ chồng.

Nghĩa khai, kết hôn với con trai bà L.T.T vào năm 2011 và có chung 2 con gái. Đến khoảng năm 2023, người chồng bất ngờ bỏ đi, để lại Nghĩa sống chung nhà với mẹ chồng và các con.

Thiếu vắng chồng, mọi sinh hoạt, kinh tế gia đình Nghĩa đều phải tự bươn chải, đi làm thuê làm mướn để nuôi hai con nhỏ.

Trong quá trình chung sống, giữa Nghĩa và gia đình nhà chồng thường xuyên nảy sinh xích mích, mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, vào khoảng 3h30 phút rạng sáng ngày 15/9, không kiềm chế được bản thân, Nghĩa đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân gục tại chỗ tử vong.

Chúc Trí - P. Thanh
#giết người #mâu thuẫn gia đình #đồng tháp #người phụ nữ #mẹ chồng #vụ án

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