Đà Nẵng: Công an, thanh niên giúp người dân cứu lúa sau mưa lớn

TPO - Sau mưa lớn, những cánh đồng lúa ngã rạp, ngâm nước được công an, đoàn viên thanh niên cùng nhiều lực lượng khẩn trương xuống đồng thu hoạch. Dầm mình trong bùn, gặt từng khóm lúa cùng bà con, những hình ảnh giản dị, nghĩa tình ấy khiến nhiều người xúc động.