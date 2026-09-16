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Đà Nẵng: Công an, thanh niên giúp người dân cứu lúa sau mưa lớn

Hoài Văn

TPO - Sau mưa lớn, những cánh đồng lúa ngã rạp, ngâm nước được công an, đoàn viên thanh niên cùng nhiều lực lượng khẩn trương xuống đồng thu hoạch. Dầm mình trong bùn, gặt từng khóm lúa cùng bà con, những hình ảnh giản dị, nghĩa tình ấy khiến nhiều người xúc động.

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Ngay sau mưa lớn﻿, tại các xã Hà Nha, Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) cán bộ, chiến sĩ công an, thanh niên xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ảnh Ng. T
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Ngày 15/9, tại xã Hà Nha, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng đã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
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Sau mưa lớn, nhiều diện tích lúa bị quật ngã, rạp sát mặt ruộng. Bùn đất nhão nhoét khiến việc thu hoạch càng thêm vất vả. Trong khi đó, lúa ngâm nước lâu có nguy cơ nảy mầm, các lực lượng công an, thanh niên... không ngại trực tiếp lội ruộng gặt lúa hỗ trợ bà con.
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Tại xã Chiên Đàn, lực lượng công an cũng trực tiếp giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa bị thiệt hại nặng do mưa lớn. Các hộ được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo. Sau mưa lớn, diện tích lúa bị quật ngã nhưng gia đình không có đủ nhân lực để thu hoạch trong thời gian ngắn.
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Các cán bộ chiến sĩ không ngại khó, từ lội ruộng cắt, gom, vận chuyển lên bờ...
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...Đến tuốt lúa giúp bà con.

Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên cùng bà con "chạy đua" với thời tiết trên cánh đồng nhận được nhiều sự xúc động. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn mà còn góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm thu hoạch lúa đúng thời vụ.

Hoài Văn
#công an #đoàn viên #thu hoạch lúa #mưa lớn #bảo vệ mùa vụ #hỗ trợ dân #tinh thần trách nhiệm

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