Ninh Bình: Khởi công dự án giao thông gần 7.000 tỷ đồng, xây mới cầu Hoàng Long

TPO - Sáng 16/9, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.477; xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C. Đây là những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư gần 6.975 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, đóng vai trò đòn bẩy chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây Ninh Bình.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Liên danh Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành và Tập đoàn Cường Thịnh Thi, những đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông quy mô lớn – được lựa chọn đảm nhận thi công gói thầu.

Các đại biểu phát động lễ khởi công. Ảnh: B.T.

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,9km (bao gồm tuyến chính và 2 tuyến nhánh), đi qua địa bàn 9 xã.

Tuyến chính: Được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với quy mô 4 làn xe; Cầu Hoàng Long: Xây dựng mới vượt sông Hoàng Long, với chiều dài gần 700m, quy mô 4 làn xe, kết hợp hệ thống cầu, đường dẫn và các công trình thoát lũ đồng bộ.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: B.T.

Dự án đóng vai trò mắt xích then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây của tỉnh Ninh Bình. Công trình không chỉ giúp gia tăng năng lực kết nối giữa hai bờ Bắc - Nam sông Hoàng Long, mà còn tạo trục giao thông liên hoàn kết nối Quốc lộ 1A, Khu công nghiệp Gián Khẩu với Quốc lộ 12B và các địa bàn phía Tây Bắc.

Việc đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn giao thông hiện hữu, giảm thiểu tình trạng chia cắt địa bàn trong mùa mưa lũ. Đồng thời, công trình tạo động lực mạnh mẽ thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ - du lịch và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho Ninh Bình trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác trước tháng 12 năm 2029.