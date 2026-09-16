Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích vụ lật tàu gần đảo Phú Quý

TPO - Sáng 16/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một thuyền viên mất tích trong vụ lật tàu cá tại khu vực Bãi Phủ.

Nạn nhân là N.Đ.X. (SN 1991), thuyền viên tàu cá LĐ 97007TS. Thi thể anh X. đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ để thực hiện các thủ tục liên quan.

Thi thể thuyền viên mất tích được lực lượng chức năng đưa vào bờ sáng 16/9.

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 15/9, người dân trình báo vụ việc xảy ra tại khu vực Bãi Phủ, thôn Triều Dương, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý. Sau khi khai thác hải sản trở về và neo đậu, tàu cá LĐ 97007TS bất ngờ nghiêng rồi lật ngang. Anh X. bị kẹt bên trong tàu và mất tích.

Theo trình báo, tàu cá LĐ 97007TS có công suất 650CV, dài 22m, hành nghề lưới chụp, do anh Ngô Văn Thăng (SN 1991, trú đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm anh X., đồng thời tổ chức cứu hộ tàu cá gặp nạn.

Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể anh X. và đưa vào bờ. Các cơ quan chức năng đang thực hiện những thủ tục liên quan theo quy định.