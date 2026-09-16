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Nhân chứng kể giây phút giải cứu 3 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Trong vụ cháy ở ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ngoài 5 người tử vong, thì 2 người lớn cùng 1 trẻ em đã tự thoát nạn và được người dân giúp đỡ.

Anh Vàng Mí Lử, quê Tuyên Quang – nhân viên quán bia kế bên nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ chia sẻ, khoảng 2h hôm nay (16/9) trong lúc mọi người đang ngủ thì quản lý quán phát hiện có cháy và hô hoán mọi người.

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Vàng Mí Lử chia sẻ về thời điểm cứu nạn nhân.

Sau khi kiểm tra trong quán, mọi người phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà kế bên, phía ngoài ngách 264/2 Thụy Khuê.

“Quản lý quán chạy sang hàng xóm hô hoán mọi người có cháy, mau chạy ra ngoài” – anh Lử kể.

Nam thanh niên này cho biết, mọi người dùng hết số bình cứu hỏa trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

“Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu “mọi người ơi, bà con ơi giúp em với” từ tầng 4 ngôi nhà vang lên” – anh Lử chia sẻ.

Từ bên dưới quán bia, anh Lử cùng mọi người bắc thang, dùng vỏ thùng bia kê phía dưới để cho 2 mẹ con nạn nhân thoát thân. Sau đó, người đàn ông tụt theo đường dây điều hòa xuống mái tôn.

“Lúc này, tay người đàn ông bị bỏng nặng, người phụ nữ cũng đã mệt lả”- anh Lử cho biết.

Chia sẻ thêm về thời điểm cứu người, Vàng Mí Lử nói bản thân lúc đó chỉ có suy nghĩ là cứu được mọi người.

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Phía ngoài ban công ngôi nhà.

Như tin đã đưa, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Cháy nhà Thụy Khuê #Cứu hộ cứu nạn #Cháy nhà Hà Nội #Cháy nổ #Nguyên nhân cháy #Cháy nhà làm 5 người tử vong

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