Mưa lũ khiến 3 người mắc kẹt trong hang đá ở Phú Thọ

TPO - Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ bị ngập nặng. Hiện 3 người đang mắc kẹt trong hang Rút Thung Mư. Lực lượng chức năng đã liên lạc được với những người này nhưng chưa thể tiếp cận do nước lũ đang dâng cao.

Lực lượng chức năng, lãnh đạo địa phương tiếp cận hiện trường 3 nạn nhân bị mắc kẹt.

Ông Bạch Công Du, Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã có 3 người đang bị mắc kẹt trong hang Rút Thung Mư, thuộc thôn Đông Tiến.

Ba người được xác định gồm ông Hà Công Tú (SN 1986), ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1988), cùng trú tại xã Dũng Tiến; ông Quách Đức Quyền (SN 1983), trú tại xã An Nghĩa.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã Dũng Tiến đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường để tổ chức giải cứu 3 người gặp nạn.

“Hiện lực lượng chức năng đã liên lạc được với 3 người trong hang. Tuy nhiên, nước lũ đang cao, chưa thể tiếp cận để đưa họ ra ngoài”, ông Bạch Công Du cho biết.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai các phương án ứng phó, tổ chức cứu nạn 3 người dân và bảo đảm an toàn cho nhân dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng các xã khu vực tỉnh Hòa Bình cũ đang túc trực ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở, theo báo cáo của đơn vị chức năng, tính đến 16h ngày 15/9, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời 114 hộ dân với 481 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng nguy hiểm.

Trong đó, tập trung tại các xã: Mường Động (68 hộ, 278 nhân khẩu), Mường Bi (18 hộ, 75 nhân khẩu), Dũng Tiến (8 hộ, 44 nhân khẩu), Vân Sơn (6 hộ, 34 nhân khẩu), Kim Bôi (5 hộ, 21 nhân khẩu), Lương Sơn (5 hộ, 17 nhân khẩu), Cao Phong (4 hộ, 12 nhân khẩu).

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 16/9, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho biết mưa lớn tiếp tục gây sạt lở tại khu vực bờ ngòi Lạt, thôn 2 Tu Vũ.

Theo ông Đức, vị trí sạt lở vẫn là khu vực từng xảy ra sạt trượt trước đó. Đoạn sạt mới có chiều sâu khoảng 3-4m, chiều dài hơn 20m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân và công trình lân cận.

Sạt lở tiếp diễn tại khu vực bờ ngòi Lạt, thôn 2 Tu Vũ dài hơn 20m.

“Trước mắt, những hộ bị ảnh hưởng phải di dời. Xã lập chốt chỉ huy tại khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm”, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ nói.

Mưa lớn gây ngập quốc lộ qua Nghệ An

Ngày 16/9, ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (Nghệ An) cho biết, do mưa lớn, quốc lộ 48 bị ngập sâu nên cơ quan chức năng phải tạm thời đóng đường để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 48 qua xã Đông Hiếu (Nghệ An) bị ngập sâu 2 điểm khiến giao thông bị chia cắt.

Cụ thể, những ngày qua trên địa bàn xã Đông Hiếu xảy ra mưa lớn gây ngập một số tuyến đường giao thông. Trong đó, quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã bị ngập sâu 2 điểm, giao thông tạm thời chia cắt.

Mưa lớn cũng khiến nước tại đập Khe Dứa dâng cao, tràn qua bờ đập. Trước tình hình này, địa phương phải mở tràn để hạ mực nước, bảo đảm an toàn công trình, tránh nguy cơ xảy ra sự cố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), tính đến sáng 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý có 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, trong đó gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

CSGT đã phân luồng giao thông, không để người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm.

Trên quốc lộ 48, hai vị trí ngập sâu khoảng 40cm tại Km21 và Km23 qua địa bàn xã Đông Hiếu. Hiện các vị trí này đã được đóng đường, bố trí lực lượng trực gác nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tại quốc lộ 48E (đoạn qua xã Nghĩa Đàn) cũng bị ngập sâu từ 40-50cm ở 2 vị trí km59 và km61. Cơ quan chức năng cũng phải tạm thời đóng đường, không để phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Điểm ngập sâu trên quốc lộ 48.

Tại các tuyến đường tỉnh như 538 (qua xã Quỳnh Tam), 544 (qua xã Hùng Chân), 531B qua xã Minh Hợp và tuyến 541B (qua xã Tam Thái) cũng bị ngập một số vị trí ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân trên địa bàn.

Hiện các đơn vị quản lý đường bộ và CSGT tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, bố trí lực lượng trực gác tại những điểm ngập sâu, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Sạt lở, mưa ngập diễn biến phức tạp ở Phú Thọ, nhiều hộ dân phải sơ tán

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 16/9, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, cho biết mưa lớn tiếp tục gây sạt lở tại khu vực bờ ngòi Lạt, thôn 2 Tu Vũ.

Theo ông Đức, vị trí sạt lở vẫn là khu vực từng xảy ra sạt trượt trước đó. Đoạn sạt mới có chiều sâu khoảng 3-4m, chiều dài hơn 20m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân và công trình lân cận.

Sạt lở tiếp diễn tại khu vực bờ ngòi Lạt, thôn 2 Tu Vũ dài hơn 20m.

“Trước mắt, những hộ bị ảnh hưởng phải di dời. Xã lập chốt chỉ huy tại khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm”, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ nói.

Tại Phú Thọ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, gây ngập tại một số điểm tràn, gia tăng nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng giao thông.

Tại xã Võ Miếu, nước tại một số điểm tràn thuộc thôn Phú Hà và thôn Sang dâng cao. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân, phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Tại xã Lương Sơn, một số điểm ngầm, cầu bị ngập và được cắm biển cảnh báo. Địa phương bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu. Do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, xã đã sơ tán 5 hộ với 17 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Mường Bi, mưa to kéo dài khiến 3 ngầm tràn bị ngập. Xã đã sơ tán 18 hộ với 75 nhân khẩu tại xóm Mường Khời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền xã Toàn Thắng vận động người dân di dời trong đêm 15/9

Ở xã Cao Phong, sạt lở tại thôn Hợp Tiến ảnh hưởng đến 4 hộ với 12 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã di dời vật nuôi, tài sản của các hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Thượng Cốc, lượng mưa lớn trong sáng 15/9 khiến mực nước sông Bưởi dâng nhanh. Lượng mưa đo tại Thủy điện Miền Đồi là 62,2mm. Nhiều ngầm tràn bị ngập, trong đó có Ngầm Anh, ngầm Rậm Cọ, Ngầm Trang, Ngầm Mè Cổm và ngầm qua tràn Hồ Khang Trào.

UBND xã Thượng Cốc đã chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn tại các đầu ngầm tràn, bố trí lực lượng túc trực tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn, sạt lở. Người dân tại các khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở cũng được cảnh báo chủ động phòng tránh.

Tại xã Toàn Thắng, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, đá tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tối 15/9, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời các hộ dân tại thôn Gia Phú nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân đã được di dời không tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm, chỉ trở về khi có thông báo của lực lượng chức năng. Công an xã tiếp tục phối hợp các lực lượng bám địa bàn, theo dõi và hỗ trợ người dân.