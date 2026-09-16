Người dân Nghệ An đồng loạt hiến đất mở đường

TPO - Từ những bức tường kiên cố được tự nguyện tháo dỡ đến hàng nghìn mét vuông đất được nhường lại, người dân Nghệ An đang góp sức mở rộng đường giao thông, tạo thêm không gian phát triển cho quê hương.

Phá tường, nhường đất mở đường

Trên tuyến đường từ thôn Vạn Phú đi thôn Diễn Phong, xã Đức Châu, Nghệ An, những bức tường kiên cố lần lượt được tháo dỡ. Tiếng máy cắt, tiếng đục phá xen lẫn tiếng xe vận chuyển vật liệu, tạo nên khung cảnh thi công nhộn nhịp.

Đây là tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 2,2km do UBND xã Đức Châu làm chủ đầu tư, đi qua các thôn Yên Đồng, Đông Hồ và Hướng Dương.

Dự án ảnh hưởng đến 89 hộ dân, với tổng diện tích đất khoảng 1.228m². Điều đáng nói, nhiều hộ dân không chỉ đồng ý nhường đất mà còn chủ động tháo dỡ tường rào, công trình trên đất để nhanh chóng bàn giao mặt bằng.

Người dân xã Đức Châu tự nguyện tháo dỡ tường rào, nhường đất mở rộng đường.

Gia đình ông Võ Minh Châu (trú thôn Diễn Phong) là một trong những hộ tự nguyện tháo dỡ phần tường bị ảnh hưởng. Gần 16m tường được gia đình ông phá bỏ để nhường đất mở đường. “Chủ trương làm đường là hoàn toàn hợp lý, đường xá rộng thì đi lại thoải mái. Con cháu về có nơi đậu xe, khỏi va chạm giao thông”, ông Châu chia sẻ.

Theo người dân địa phương, khi tuyến đường được mở rộng, việc đi lại giữa các khu dân cư thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện vận chuyển nông sản, giao thương và phát triển kinh tế.

Không chỉ tuyến đường từ Vạn Phú đi Diễn Phong, phong trào hiến đất làm đường còn được triển khai tại nhiều thôn khác ở Đức Châu như Diễn Phong, Trung Thành, Hưng Tân, Cầu Bùng, Lý Trai... Người dân đã nhường hàng chục nghìn mét vuông đất để phục vụ các công trình giao thông nông thôn.

Tuyến đường từ thôn Vạn Phú đi thôn Diễn Phong được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân

Ông Hoàng Thiên Long, Trưởng phòng Kinh tế xã Đức Châu, cho biết, để tạo sự đồng thuận, địa phương phối hợp với các ban, ngành và thôn, xóm trực tiếp tuyên truyền, phân tích hiệu quả của từng công trình để người dân hiểu và cùng thực hiện.

“Ngành chuyên môn trực tiếp tiếp cận người dân, có khó khăn thì gần gũi phân tích, giải thích để bà con hiểu. Đồng thời, chúng tôi phát huy tinh thần hiến đất mở đường đã có từ các địa phương trước đây. Khi người dân đồng tình, các tuyến đường được triển khai rất nhanh”, ông Long nói.

Khi lòng dân đồng thuận, việc khó cũng thành

Tinh thần tự nguyện hiến đất cũng đang lan tỏa tại xã Kim Liên, nơi nhiều tuyến đường nông thôn được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân.

Tại xóm Bố Đức, những hàng rào vốn là ranh giới giữa các gia đình lần lượt được tháo xuống, nhường chỗ cho con đường rộng hơn.

Những con đường mới mở rộng trên quê hương Kim Liên, Nghệ An

Tuyến đường dài gần 1km, trước đây chỉ rộng khoảng 3m. Khi địa phương vận động mở rộng lên 5m, 44 hộ dân đã đồng thuận hiến đất vườn, đất ở và tự tháo dỡ các công trình bị ảnh hưởng.

Có gia đình lùi hàng rào, hộ di chuyển cây cối, có nhà phá một phần tường xây kiên cố. Nhiều hộ không chờ hỗ trợ mà chủ động bàn giao mặt bằng, thậm chí góp ngày công cùng xóm làm đường.

Ông Nguyễn Văn Lý, xóm trưởng xóm Bố Đức, cho biết, ban đầu việc vận động cũng chưa thuận lợi. “Đất đai là tài sản của mỗi gia đình, nói hiến ai cũng phải cân nhắc. Nhưng đường rộng thì đi lại thuận tiện, giá trị chung của cả xóm cũng được nâng lên nên bà con dần đồng tình”, ông Lý nói.

Người dân xóm Nam Cát, xã Kim Liên, Nghệ An đồng thuận ký tên hiến đất để mở đường.

Theo ông Lý, những hộ làm trước trở thành tấm gương để các hộ khác làm theo. Khi người dân nhìn thấy lợi ích chung và sự tự nguyện của hàng xóm, việc vận động trở nên dễ dàng hơn.

Tại xóm Nam Cát, nhiều hộ dân cũng thống nhất hiến đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện tuyến đường 539C dọc sông Lam. Khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương.

"Nhà này hiến, nhà kia hiến, ai cũng nghĩ cho con đường chung thì mình cũng không thể đứng ngoài. Đường làm xong, con cháu, bà con đều được hưởng”, bà Trần Thị Thơ, trú xóm Nam Cát, chia sẻ.

Tuyến đường mới khang trang tại xã Kim Liên.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên, cho rằng, xây dựng quê hương không thể chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách mà cần sự tham gia của người dân.

“Điều đáng quý nhất là bà con hiểu rằng xây dựng quê hương trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Khi người dân đồng lòng, nhiều việc khó đến mấy cũng có thể làm được”, bà Thúy nói.