Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyên Chủ tịch huyện cấp sổ đỏ chồng lấn hàng nghìn mét vuông của 2 hộ dân

Thái Lâm

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Long - nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (cũ), nay đã nghỉ hưu và ông Nguyễn Thúc Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình hiện tại.

Theo kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đó, công dân gửi đơn tố cáo ông Lê Văn Long, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (cũ), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số BQ 199222 và BQ 199223 ngày 9/1/2014 cho bà Trần Thị Lai không đúng quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, sổ đỏ số BQ 199222 được cấp cho bà Lai với diện tích 5.089,4m². Tuy nhiên, trong diện tích này có phần đất chồng lấn với diện tích đã được cấp sổ đỏ cho hộ ông Bùi Ngọc Sơn từ năm 2000.

1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, một phần diện tích 2.850m² trước đây do HTX NN Bình Lễ cấp cho hộ ông Sơn trồng cây lâu năm. Năm 2000, UBND huyện Bắc Bình (cũ) cấp sổ đỏ cho hộ ông Sơn. Sau đó, phần đất này được chuyển nhượng.

Đến năm 2014, thửa đất được cấp sổ đỏ cho hộ bà Lai. Qua rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng xác định việc cấp sổ đỏ cho bà Lai có phần diện tích chồng lấn với đất đã được cấp sổ đỏ cho hộ dân khác.

Đối với sổ đỏ số BQ 199223, kết luận xác định giấy này được cấp cho bà Lai đối với diện tích 1.523,7m². Trong đó, 1.340m² chồng lấn với diện tích đất đã được cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Lâm Thị Quyên từ năm 2008.

Từ các căn cứ trên, UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận việc cấp 2 sổ đỏ nêu trên cho bà Trần Thị Lai là không đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, ông Nguyễn Thức Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã phụ trách lĩnh vực đất đai kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết. Sau đó, UBND xã Bắc Bình đã ban hành thông báo về việc thu hồi 2 sổ đỏ số BQ 199222 và BQ 199223 do UBND huyện Bắc Bình (cũ) cấp trái quy định pháp luật.

Với nội dung tố cáo ông Hải không trung thực, có dấu hiệu bao che sai phạm trước đây, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là tố cáo sai.

Theo kết luận, sau khi tiếp nhận đơn, ông Hải đã phân công cán bộ kiểm tra, xác minh, tham mưu trả lời công dân. UBND xã Bắc Bình cũng đã thực hiện các bước xử lý, trong đó ban hành thông báo thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai.

Đối với kiến nghị xem xét cấp sổ đỏ khoảng 5.000m² tại khu vực Đồng Dó (thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình), cơ quan chức năng xác định diện tích thực tế qua kiểm tra chỉ khoảng 4.075,5m².

Qua rà soát, phần đất này thuộc các thửa đã được cấp sổ đỏ cho những người khác và có quá trình chuyển nhượng, thừa kế, quản lý sử dụng ổn định. Do đó, kiến nghị cấp sổ đỏ đối với diện tích khoảng 5.000m² nói trên không có cơ sở.

Từ kết luận tố cáo, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao Chủ tịch UBND xã Bắc Bình rà soát hồ sơ, thực hiện thủ tục hủy 2 sổ đỏ số BQ 199222 và BQ 199223 theo quy định pháp luật về đất đai; hướng dẫn công dân đăng ký và xem xét cấp lại sổ đỏ nếu có đơn đề nghị và đủ điều kiện.

Giao UBND xã Bắc Bình tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp 2 sổ đỏ cho bà Lai sai chồng lấn về diện tích đất đã được cấp cho các hộ dân khác; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kết luận.

Thái Lâm
#sổ đỏ #chồng lấn đất #Lâm Đồng #nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình #cấp sai quy định #đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe