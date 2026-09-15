Nguyên Chủ tịch huyện cấp sổ đỏ chồng lấn hàng nghìn mét vuông của 2 hộ dân

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Long - nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (cũ), nay đã nghỉ hưu và ông Nguyễn Thúc Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình hiện tại.

Theo kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đó, công dân gửi đơn tố cáo ông Lê Văn Long, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (cũ), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số BQ 199222 và BQ 199223 ngày 9/1/2014 cho bà Trần Thị Lai không đúng quy định.

Kết quả xác minh cho thấy, sổ đỏ số BQ 199222 được cấp cho bà Lai với diện tích 5.089,4m². Tuy nhiên, trong diện tích này có phần đất chồng lấn với diện tích đã được cấp sổ đỏ cho hộ ông Bùi Ngọc Sơn từ năm 2000.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, một phần diện tích 2.850m² trước đây do HTX NN Bình Lễ cấp cho hộ ông Sơn trồng cây lâu năm. Năm 2000, UBND huyện Bắc Bình (cũ) cấp sổ đỏ cho hộ ông Sơn. Sau đó, phần đất này được chuyển nhượng.

Đến năm 2014, thửa đất được cấp sổ đỏ cho hộ bà Lai. Qua rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng xác định việc cấp sổ đỏ cho bà Lai có phần diện tích chồng lấn với đất đã được cấp sổ đỏ cho hộ dân khác.

Đối với sổ đỏ số BQ 199223, kết luận xác định giấy này được cấp cho bà Lai đối với diện tích 1.523,7m². Trong đó, 1.340m² chồng lấn với diện tích đất đã được cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Lâm Thị Quyên từ năm 2008.

Từ các căn cứ trên, UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận việc cấp 2 sổ đỏ nêu trên cho bà Trần Thị Lai là không đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, ông Nguyễn Thức Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã phụ trách lĩnh vực đất đai kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết. Sau đó, UBND xã Bắc Bình đã ban hành thông báo về việc thu hồi 2 sổ đỏ số BQ 199222 và BQ 199223 do UBND huyện Bắc Bình (cũ) cấp trái quy định pháp luật.

Với nội dung tố cáo ông Hải không trung thực, có dấu hiệu bao che sai phạm trước đây, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là tố cáo sai.

Theo kết luận, sau khi tiếp nhận đơn, ông Hải đã phân công cán bộ kiểm tra, xác minh, tham mưu trả lời công dân. UBND xã Bắc Bình cũng đã thực hiện các bước xử lý, trong đó ban hành thông báo thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai.

Đối với kiến nghị xem xét cấp sổ đỏ khoảng 5.000m² tại khu vực Đồng Dó (thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình), cơ quan chức năng xác định diện tích thực tế qua kiểm tra chỉ khoảng 4.075,5m².

Qua rà soát, phần đất này thuộc các thửa đã được cấp sổ đỏ cho những người khác và có quá trình chuyển nhượng, thừa kế, quản lý sử dụng ổn định. Do đó, kiến nghị cấp sổ đỏ đối với diện tích khoảng 5.000m² nói trên không có cơ sở.

Từ kết luận tố cáo, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao Chủ tịch UBND xã Bắc Bình rà soát hồ sơ, thực hiện thủ tục hủy 2 sổ đỏ số BQ 199222 và BQ 199223 theo quy định pháp luật về đất đai; hướng dẫn công dân đăng ký và xem xét cấp lại sổ đỏ nếu có đơn đề nghị và đủ điều kiện.

Giao UBND xã Bắc Bình tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp 2 sổ đỏ cho bà Lai sai chồng lấn về diện tích đất đã được cấp cho các hộ dân khác; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kết luận.