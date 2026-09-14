Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một kiểm ngư liên tục bị đe dọa, đấm nhiều lần vào mặt

Thái Lâm

TPO - Khi bị lực lượng Kiểm ngư Lâm Đồng kiểm tra, một thuyền viên trên tàu cá '3 không' đã cầm dao đe dọa và dùng tay đang cầm dao đấm nhiều lần vào mặt cán bộ đang thi hành công vụ.

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 14h ngày 9/9, Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II tuần tra tại vùng nước Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết) thì phát hiện một tàu cá không ghi số đăng ký từ biển vào bến.

Sau đó, lực lượng Kiểm ngư yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành. Khi tiếp cận, tổ công tác phát hiện tàu dài 6,8m, không có giấy tờ, trên tàu có 2 kích điện gắn dây điện và một thùng sò.

1789369740112-3198813604821536048-3198813604821536048-0b558ee4f9f747af62c7a8e192d0627b-9020.jpg
Lực lượng Trạm Kiểm ngư Khu vực II kiểm tra tàu cá không ghi số đăng ký.

Trong lúc kiểm tra, chủ tàu và một thuyền viên lớn tiếng lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ kiểm tra sau đó đã liên hệ Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết phối hợp xử lý.

Khi ca nô kiểm ngư rời đi để đón lực lượng biên phòng, một thuyền viên trên tàu cá đã cầm dao đe dọa và dùng bàn tay đang cầm dao đấm nhiều lần vào mặt ông Nguyễn Trọng Thắng - một cán bộ Kiểm ngư thuộc Tổ kiểm tra.

Sau khi hành hung cán bộ, thuyền viên nói trên đã rời khỏi tàu trước khi lực lượng Kiểm ngư và biên phòng tiếp cận. Sau đó, lực lượng chức năng đưa tàu cá vi phạm về neo đậu cách hiện trường khoảng 500m để bảo vệ tang vật, lập biên bản vụ việc.

Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ việc có dấu hiệu “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”, kiến nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi trên.

Thái Lâm
#Trạm Kiểm ngư Khu vực II #Cảng cá Phan Thiết #Lâm Đồng #đe dọa #đấm nhiều lần vào mặt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe