Một kiểm ngư liên tục bị đe dọa, đấm nhiều lần vào mặt

TPO - Khi bị lực lượng Kiểm ngư Lâm Đồng kiểm tra, một thuyền viên trên tàu cá '3 không' đã cầm dao đe dọa và dùng tay đang cầm dao đấm nhiều lần vào mặt cán bộ đang thi hành công vụ.

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 14h ngày 9/9, Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II tuần tra tại vùng nước Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết) thì phát hiện một tàu cá không ghi số đăng ký từ biển vào bến.

Sau đó, lực lượng Kiểm ngư yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành. Khi tiếp cận, tổ công tác phát hiện tàu dài 6,8m, không có giấy tờ, trên tàu có 2 kích điện gắn dây điện và một thùng sò.

Lực lượng Trạm Kiểm ngư Khu vực II kiểm tra tàu cá không ghi số đăng ký.

Trong lúc kiểm tra, chủ tàu và một thuyền viên lớn tiếng lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ kiểm tra sau đó đã liên hệ Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết phối hợp xử lý.

Khi ca nô kiểm ngư rời đi để đón lực lượng biên phòng, một thuyền viên trên tàu cá đã cầm dao đe dọa và dùng bàn tay đang cầm dao đấm nhiều lần vào mặt ông Nguyễn Trọng Thắng - một cán bộ Kiểm ngư thuộc Tổ kiểm tra.

Sau khi hành hung cán bộ, thuyền viên nói trên đã rời khỏi tàu trước khi lực lượng Kiểm ngư và biên phòng tiếp cận. Sau đó, lực lượng chức năng đưa tàu cá vi phạm về neo đậu cách hiện trường khoảng 500m để bảo vệ tang vật, lập biên bản vụ việc.

Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ việc có dấu hiệu “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”, kiến nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi trên.