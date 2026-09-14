Vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường: Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý cá nhân liên quan

TPO - Liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, xử lý việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 651 ngày 27/8 về việc kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung báo chí phản ánh vụ việc cưa hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã này xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Liên quan tới vụ việc trên, qua báo cáo mới đây của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho thấy, tại khu vực sân và khuôn viên trụ sở UBND xã Ia Hrú có 15 gốc cây đã bị chặt hạ, gồm 10 gốc xà cừ, 3 gốc phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

Những thân gỗ xà cừ bị cưa hạ.

Qua kiểm tra, đối chiếu xác định trong 14 lóng xà cừ thì có tới 11 lóng đường kính mặt cắt không phù hợp với đường kính gốc chặt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, số cây xanh bị cưa hạ nêu trên thuộc chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, đơn vị trực tiếp quản lý là UBND xã. Việc chặt hạ số cây nêu trên không thuộc hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định số 146/2026/NÐ-CP ngày 6/05/2026 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm không phải là cơ quan có thẩm quyền quản lý, tham mưu quản lý nhà nước về cây xanh.

Để tiếp tục làm rõ vụ việc, bảo đảm quản lý chặt chẽ cây xanh và gỗ, củi sau khi chặt hạ cây xanh là tài sản công, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, xác minh toàn bộ quá trình quản lý, chặt hạ, thu gom, bảo quản, sử dụng số cây xanh tại trụ sở UBND xã. Cùng với đó, làm rõ thời điểm, nguyên nhân, người chỉ đạo, người trực tiếp thực hiện đối với hàng cây xanh đã chặt hạ.

Ngoài ra, cần xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, xử lý cây xanh, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm xử lý theo quy định.