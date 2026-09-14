Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường: Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý cá nhân liên quan

Tiền Lê

TPO - Liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, xử lý việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 651 ngày 27/8 về việc kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung báo chí phản ánh vụ việc cưa hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã này xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Liên quan tới vụ việc trên, qua báo cáo mới đây của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho thấy, tại khu vực sân và khuôn viên trụ sở UBND xã Ia Hrú có 15 gốc cây đã bị chặt hạ, gồm 10 gốc xà cừ, 3 gốc phượng vĩ và 2 cây tùng bách.

tien-phong.jpg
Những thân gỗ xà cừ bị cưa hạ.

Qua kiểm tra, đối chiếu xác định trong 14 lóng xà cừ thì có tới 11 lóng đường kính mặt cắt không phù hợp với đường kính gốc chặt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, số cây xanh bị cưa hạ nêu trên thuộc chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, đơn vị trực tiếp quản lý là UBND xã. Việc chặt hạ số cây nêu trên không thuộc hành vi vi phạm hành chính theo Nghị định số 146/2026/NÐ-CP ngày 6/05/2026 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm không phải là cơ quan có thẩm quyền quản lý, tham mưu quản lý nhà nước về cây xanh.

Để tiếp tục làm rõ vụ việc, bảo đảm quản lý chặt chẽ cây xanh và gỗ, củi sau khi chặt hạ cây xanh là tài sản công, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, xác minh toàn bộ quá trình quản lý, chặt hạ, thu gom, bảo quản, sử dụng số cây xanh tại trụ sở UBND xã. Cùng với đó, làm rõ thời điểm, nguyên nhân, người chỉ đạo, người trực tiếp thực hiện đối với hàng cây xanh đã chặt hạ.

Ngoài ra, cần xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, xử lý cây xanh, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm xử lý theo quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ an ninh cơ sở làng Dek và làng Kte để cho phép chặt hạ hàng cây xà cừ và chống đỡ lại hàng rào. Nhưng UBND xã Ia Hrú cho rằng, việc cưa hàng cây xà cừ cần làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc.

Tiền Lê
#cây xanh #chặt hạ #gỗ xà cừ #Công an xã Ia Hrú #quản lý tài sản #kiểm tra #xã Chư Sê #cưa hạ #lâm tặc #xác định nguyên nhân #bất thường #tài sản công #chỉ đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe