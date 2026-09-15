Khách hàng bất ngờ khi tài khoản bị trừ 275.000 đồng phí bảo hiểm ‘bệnh lý nghiêm trọng’

TPO - Nhiều khách hàng tại Hà Tĩnh bất ngờ khi tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bị trừ 275.000 đồng với nội dung gia hạn bảo hiểm “Bệnh lý nghiêm trọng”.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh của khách hàng sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về việc tài khoản bất ngờ bị trừ 275.000 đồng với nội dung gia hạn gói bảo hiểm “Bệnh lý nghiêm trọng”. Một số khách hàng tại Hà Tĩnh cho biết, họ không nhớ, không biết đã đăng ký sản phẩm này.

Thông tin khách hàng đăng lên mạng xã hội (Ảnh FB)

Tại Hà Tĩnh, chị Đặng Thị Thúy H. (trú xã Hương Phố) cho biết khi kiểm tra giao dịch, chị phát hiện tài khoản bị trừ 275.000 đồng với nội dung gia hạn gói bảo hiểm này.

Chị H. nói không nhớ đã đăng ký sản phẩm và cho rằng điều khiến chị băn khoăn là không rõ gói bảo hiểm được kích hoạt từ khi nào, bằng hình thức nào và vì sao phát sinh khoản phí gia hạn.

Tương tự, anh Nguyễn Việt H. (trú phường Trần Phú) cũng phản ánh tài khoản MB bị trừ 275.000 đồng phí gia hạn “Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng”.

Điểm giao dịch Ngân hàng MB chi nhánh tại Hà Tĩnh.

Sau khi liên hệ tổng đài, anh H. cho biết được thông báo sẽ hủy gói và hoàn lại tiền. Tuy nhiên, đến nay (ngày 14/9) anh vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Một khách hàng khác tại Hà Tĩnh cho biết, ngày 9/9, chị nhận được thông báo tài khoản bị trừ 275.000 đồng phí gia hạn. Người này cho hay trước đó chưa biết đến gói bảo hiểm này, không nhớ đã đăng ký hay kích hoạt trên ứng dụng, nên mong muốn được làm rõ việc phát sinh giao dịch.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ngân hàng MB cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, xử lý các phản ánh, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm “Bệnh lý nghiêm trọng”. Ngân hàng đang rà soát từng trường hợp cụ thể để có hướng xử lý và phản hồi khách hàng.

Theo thông tin giới thiệu, “Bệnh lý nghiêm trọng” là sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc được cung cấp trên ứng dụng MB. Việc một số khách hàng phản ánh không nhớ đăng ký nhưng tài khoản phát sinh khoản phí gia hạn đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.