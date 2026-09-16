Mỹ cho nổ tung tàu buôn ma tuý ở Thái Bình Dương

TPO - Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cho thấy lực lượng đặc nhiệm tiếp cận, kiểm soát và đánh chìm một tàu mà Washington cáo buộc được sử dụng làm trạm tiếp nhiên liệu hỗ trợ hoạt động buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 15/9 công bố đoạn video mà cơ quan này cho biết ghi lại hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm chặn bắt một tàu bị cáo buộc phục vụ hoạt động buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.

Theo SOUTHCOM, con tàu được quân đội Mỹ mô tả là một trạm tiếp nhiên liệu nổi, có nhiệm vụ hỗ trợ cho tổ chức "khủng bố ma túy" Los Choneros.

Video cho thấy các binh sĩ Mỹ tiếp cận con tàu bằng xuồng cao tốc, lên tàu và đưa các thành viên thủy thủ đoàn ra ngoài. Sau đó, lực lượng Mỹ tiến hành đánh chìm con tàu.

SOUTHCOM cho biết các thành viên thủy thủ đoàn sau khi được kiểm soát đã được bàn giao cho chính quyền Ecuador.

"Chúng tôi đang gây áp lực không ngừng lên những tổ chức khủng bố ma túy và gây tổn thất cho chúng ở những điểm yếu chí mạng", tướng Francis Donovan, Tư lệnh SOUTHCOM tuyên bố.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường chiến dịch nhằm vào các đường dây buôn bán ma túy kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025. Chính quyền Mỹ cáo buộc các tổ chức tội phạm trong khu vực đưa ma túy vào thị trường Mỹ.

Theo báo cáo của Washington Post hồi tháng 7, trích dẫn đánh giá nội bộ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), các cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi chở ma túy chưa cho thấy tác động làm giảm lượng cocaine nhập khẩu vào Mỹ. Báo cáo cũng cho rằng các băng nhóm đã điều chỉnh phương thức hoạt động, khiến một số biện pháp điều tra truyền thống trở nên khó khăn hơn.