Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ cho nổ tung tàu buôn ma tuý ở Thái Bình Dương

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cho thấy lực lượng đặc nhiệm tiếp cận, kiểm soát và đánh chìm một tàu mà Washington cáo buộc được sử dụng làm trạm tiếp nhiên liệu hỗ trợ hoạt động buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 15/9 công bố đoạn video mà cơ quan này cho biết ghi lại hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm chặn bắt một tàu bị cáo buộc phục vụ hoạt động buôn bán ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.

Theo SOUTHCOM, con tàu được quân đội Mỹ mô tả là một trạm tiếp nhiên liệu nổi, có nhiệm vụ hỗ trợ cho tổ chức "khủng bố ma túy" Los Choneros.

Video cho thấy các binh sĩ Mỹ tiếp cận con tàu bằng xuồng cao tốc, lên tàu và đưa các thành viên thủy thủ đoàn ra ngoài. Sau đó, lực lượng Mỹ tiến hành đánh chìm con tàu.

SOUTHCOM cho biết các thành viên thủy thủ đoàn sau khi được kiểm soát đã được bàn giao cho chính quyền Ecuador.

"Chúng tôi đang gây áp lực không ngừng lên những tổ chức khủng bố ma túy và gây tổn thất cho chúng ở những điểm yếu chí mạng", tướng Francis Donovan, Tư lệnh SOUTHCOM tuyên bố.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường chiến dịch nhằm vào các đường dây buôn bán ma túy kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025. Chính quyền Mỹ cáo buộc các tổ chức tội phạm trong khu vực đưa ma túy vào thị trường Mỹ.

Theo báo cáo của Washington Post hồi tháng 7, trích dẫn đánh giá nội bộ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), các cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi chở ma túy chưa cho thấy tác động làm giảm lượng cocaine nhập khẩu vào Mỹ. Báo cáo cũng cho rằng các băng nhóm đã điều chỉnh phương thức hoạt động, khiến một số biện pháp điều tra truyền thống trở nên khó khăn hơn.

Quỳnh Như
RT
#Mỹ #tàu buôn ma túy #Thái Bình Dương #SOUTHCOM #chống buôn lậu #đặc nhiệm #chống tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe