Màn thoát hiểm của ông Trump bị một sao

TPO - Lọt vào top 5 Netflix toàn cầu với gần 4 triệu lượt xem trong tuần thứ hai, "Instadocs: The Decoy Plane" lại gần như vắng bóng trên các bảng đánh giá phim quốc tế. Rotten Tomatoes chưa ghi nhận một bài review nào, trong khi phản ứng của khán giả chủ yếu xoay quanh cuộc tranh luận về giới báo chí và an ninh của Tổng thống Mỹ.

Ngày 4/9, Netflix phát hành Instadocs: The Decoy Plane, phim tài liệu dài 28 phút kể về chuyến thoát hiểm bí mật của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý thân cận Natalie Harp khỏi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) bằng xe chở suất ăn.

Trong tuần đầu phát hành, tác phẩm lọt Top 6 bảng chương trình truyền hình tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu của Netflix với 2,9 triệu lượt xem trong tuần đầu. Sang tuần thứ hai (7-13/9), thành tích tốt hơn tuần ra mắt. Phim có thêm 3,9 triệu lượt xem, lọt vào Top 5 toàn cầu.

Số liệu trên cho thấy Instadocs: The Decoy Plane không quá bùng nổ, nhưng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Instadocs: The Decoy Plane đang giữ vị trí Top 5 toàn cầu chương trình truyền hình tiếng Anh. Ảnh: Getty Images.

Phim tài liệu về ông Trump bị truyền thông ngó lơ?

Tuy nhiên, độ phủ sóng của tác phẩm trên mặt báo và các ấn phẩm chuyên về phim ảnh không đáng kể.

Tính đến 16/9, Rotten Tomatoes chưa ghi nhận bất kỳ bài đánh giá nào từ giới phê bình, do đó phim chưa có điểm Tomatometer. Mục Popcornmeter cũng ít hơn 50 bình luận, chưa đủ lượng đánh giá khán giả để hiển thị điểm phần trăm.

IMDb có vẻ như là trang duy nhất chấm điểm cho phim, với vài trăm đánh giá từ người xem.

Một số trang truyền thông quốc tế như Variety, The A.V. Club… có đưa tin hoặc bình luận về tác phẩm, nhưng phần lớn tập trung vào câu chuyện phía sau phim và sự kiện liên quan Tổng thống Donald Trump, hơn là nhận xét về chất lượng.

Sự chênh lệch giữa lượng người xem và phản hồi của giới phê bình phần nào có thể xuất phát từ đặc điểm của Instadocs. Đây là dòng phim tài liệu được Netflix sản xuất và phát hành nhanh nhằm bám sát những sự kiện thời sự, trong đó The Decoy Plane chỉ dài khoảng 28 phút.

Vì vậy, tác phẩm có xu hướng được tiếp nhận như sản phẩm thời sự - chính luận, hơn là phim tài liệu điện ảnh theo mô hình truyền thống - thường có thời gian quảng bá, chiếu liên hoan và được giới phê bình theo dõi rộng rãi.

Cánh phóng viên Nhà Trắng vướng tranh cãi

Tính đến ngày 16/9, Instadocs: The Decoy Plane được chấm 5,6/10 điểm trên IMDb. Con số này được tổng hợp từ đánh giá của 462 người xem. Trong đó, 6 sao được nhiều người chọn nhất, tiếp đến là 5, 7 và 1.

Được phản ánh qua điểm số, ý kiến của khán giả về phim lại khá trái chiều. Đáng chú ý là đa phần lời chỉ trích nhắm vào giới báo chí, truyền thông Mỹ.

Instadocs: The Decoy Plane tái hiện vụ Tổng thống Donald Trump bí mật đổi máy bay chủ yếu qua lời kể của các phóng viên thuộc đoàn báo chí đi cùng ông trên Air Force One.

Trong phim, những phóng viên Nhà Trắng này tự mô tả mình là “mồi nhử” để ông Trump thoát khỏi mối đe dọa chết chóc từ Iran, đồng thời có ý lên án chính quyền vì che giấu thông tin và khả năng kiểm soát tình hình kém.

Chính góc nhìn này khiến họ bị công kích. Cư dân mạng cho rằng cánh phóng viên Nhà Trắng đánh giá mình quá cao, thậm chí còn vượt qua sự an toàn của lãnh đạo đất nước.

Số khác lại cho rằng quyền tự do báo chí cũng phải tùy tình huống, không thể vì vậy mà công khai những thông tin ảnh hưởng đến nguyên thủ quốc gia.

Cư dân mạng chỉ trích phim tài liệu về Trump, chấm một sao cho sự "tự cao" của nhóm phóng viên Nhà Trắng.

Khán giả bình luận: “Phim này nói lên nhiều về giới báo chí chứ không phải Tổng thống Trump. Mối lo ngại ở đây là nếu báo chí được thông báo, câu chuyện sẽ bị lộ và tính mạng tổng thống gặp nguy hiểm… Hãy suy nghĩ về điều đó một chút. Không thể tin tưởng họ với loại thông tin như vậy. Họ không đứng về phía nước Mỹ. Họ chỉ đứng về phía chính mình”.

Một số khán giả nhận xét: “Nếu bạn lựa chọn di chuyển trên Không lực Một, bạn nên hiểu rằng mình là một phần trong chương trình an ninh bảo vệ tổng thống. Bạn không phải nhân vật chính. Nếu xuất hiện mối đe dọa có cơ sở, mật vụ Mỹ rõ ràng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ tổng thống”, “Bộ phim tài liệu cố gắng mô tả chuyện này như sự phản bội lớn đối với các nhà báo liên quan. Trong khi trên thực tế, đây hoàn toàn là hệ quả có thể đoán trước khi đi cùng người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới”, “Bộ phim tài liệu này thật tệ và vô nghĩa. Nó biến chuyện chẳng có gì thành bê bối lớn… Đúng là lãng phí 30 phút”…

Bên cạnh đó, những đánh giá tích cực dành cho phim có xuất hiện nhưng không nhiều.